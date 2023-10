Na jedinečný koncert zve kostel svatého Mořice na Mouřenci nad Annínem. Ve čtvrtek 5. října od 19 hodin zazpívají v románsko-gotickém a jednom z nejstarších šumavských kostelů, kde Jiří Strach natočil část pohádky Anděl Páně, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory. Mouřenec tímto vystoupením oslaví 20 let od pořízení zvonů sv. Mořic a sv. Vintíř a také 30 let od záchrany kostela a jeho znovuvysvěcení.

Hana a Petr Ulrychovi vystoupí na Mouřenci. | Foto: se svolením Lukáše Miloty

„Koncert Javorů na Mouřenci, to byla pro mne několik let veliká výzva. A zdálo se to skoro nemožné. Přání uvítat u nás sourozence Ulrychovi jsem se ale nevzdával a letos se podařilo najít řešení. Koncert legendárních hudebníků bude dosud v určitých ohledech největším koncertem na Mouřenci. Děkuji všem posluchačům, kteří přijdou a děkuji i všem sponzorům a ostatním podporovatelům, bez jejichž významné finanční pomoci by nebylo možné v malém kostelíku takový koncert uspořádat,“ říká Lukáš Milota z pořádajícího spolku Přátelé Mouřence. „Ani nevím, kdy naposledy sourozenci Ulrychovi na Šumavě vystupovali. I proto si myslím, že koncert bude exkluzivní příležitostí pro všechny, kteří mají jejich hudbu rádi. Vždyť jsou na scéně už skoro 50 let a některé jejich písně známe zpaměti. Těšit se můžeme na skladby Modlitba, Javory, Ideál, Zvláštní znamení, On na mě zapomíná a další. Uslyšíme je v originálu a navíc v mimořádném prostředí památného Mouřence,“ zve na koncert Milota.

Vstupenky k sezení za jednotnou cenu 790 korun jsou v předprodeji v kině v Sušici, v infocentru v Hartmanicích a nebo je možné je zakoupit online na www.sirkus.cz. Bude možné koupit je také na místě před koncertem, kde budou k mání v omezeném množství i vstupenky ke stání.

„Snažíme se, aby Mouřenec lidi potěšil, aby v celém areálu zažívali radostné okamžiky a mohli tam čerpat sílu do dalšího života. Proto pořádáme bohoslužby, prohlídky, ale také koncerty. Koncert Javorů, který bude jedním z hudebních vrcholů šumavského podzimu, radost určitě přinese. Navíc musíme přece oslavit narozeniny mouřeneckých zvonů, které už 20 let pravidelně zní do kraje. Buďte u toho!“ uzavírá Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence.

Šumavský kostel s kostnicí na Mouřenci zve také na komentované prohlídky. Konají se celoročně v sobotu od 11 hodin. Do konce roku vystoupí v kostele ještě například skupina Marien (25. listopadu) nebo Žihelský sbor (17. prosince).