Ti při vernisáži předvedli například funkční parní stroj, zájemcům umožnili práci s leteckým simulátorem, případně představili svoji práci na vzniku modelu kluzáku. Návštěvníci zahájení výstavy mohli také sledovat obratnost rádiem řízených automobilových modelů.

Holýšovský modelářský klub má podle Kindelmanna kolem padesáti členů. Ti jsou z různých koutů kraje. Za svoji základnu pro venkovní létání považuje klub letiště ve Staňkově. „Staňkovský aeroklub nám vytváří podmínky, abychom mohli s našimi modely trénovat,“ uvedl Kindelmann a dodal, že občas členové klubu trénují také na plochách v okolí Kladrub. S ultralehkými halovými modely létají modeláři v kulturním domě ve Stříbře.

Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin a to do 6. března 2022. Modely jistě zaujmou jak dětské, tak i dospělé návštěvníky.