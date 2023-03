Tentokrát se Minnie se dvěma pomocníky, včelkou Májou a Vilikem, vydali 19. března do malé vesničky Neurazy.

Dětské hry s Minnie, Májou a Vilíkem si užili děti i dospělí. | Foto: Martina Brožíková

V Martinské hospůdce vykouzlili dětský úsměv, zapojili rodiče a prarodiče do dětských her a dali tak na chvíli díky tanečkům a soutěžím zapomenout na každodenní shon. Všichni jsme si to moooc užili a příští rok na viděnou.

Martina Brožíková

Za příspěvek paní Brožíkové děkujeme.