Maturanti z Horažďovic se sešli po úctyhodných 65 letech

Čtenář reportér Čtenář

Uplynulé roky příliš nepřály srazům a setkáváním mezi přáteli. V letošním roce se tak konečně mohl uspořádat sraz maturantů z Jedenáctileté střední školy v Horažďovicích. Zkoušku z dospělosti účastníci skládali 10. června 1957, což je neskutečných 65 let. Bývalí žáci poseděli nad chutným jídlem a připili si sklenkou něčeho dobrého na znovu setkání a na zdraví do dalších let. Popovídání s přáteli je příjemné v každém věku a už teď se těší, že se příští rok sejdou znovu!

Sraz maturantů po 65 letech. | Foto: Veronika Kozlíková