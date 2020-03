Tydli, fidli bumtarata, otvírejte lidi vrata,

maškary k vám rejdí, hej,

začal masopustní rej.

Velké řádění, velká jízda, buben bouchá, všechno řachtá, hudba hučí, pusa řve, družina Pampeliška městem jde. Potěšíme támhle, tůhle, zapějeme, báseň řeknem. Kostlivec, princezna, šašek, pták, jeptiška, pospíchají ven z města. Na koblihu mlaskají, vůbec se tím netají.

Už je po všem a co s tím - do školy hned obracíme, zástupkyním, řediteli – báseň už jsme pěkně řekli. Že je konec, to my víme, na další rok už se těšíme. Tak voláme - Masopuste ahoj – byl to pěkný hoj.

Miroslava Pokorná