Už 70 roků spolu, jak v radosti, tak i v bolu. Každý chtěl by tolik let s druhým si tak rozumět! Že to ani možné není? Chce to lásku, pochopení. Oni důkaz přináší, že láska hory přenáší. A tak přejem našim milým, aby dále šťastni byli. Ať je stále baví svět, vše nejlepší do sta let.