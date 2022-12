Po dlouhé cestě autobusem, se jako první ukázala nejmladší děvčata. Většina z nich nás navštěvují teprve od září tohoto roku a myslím si, že sezonu začaly perfektně. I přes velkou trému vytančily s choreografií Bude svatba miláčku? krásné 2. místo v hobby kategorii 3 – 6 let. Kategorie mini je pod vedením Adély Ženaté, Pavly Ženaté a Lilly Anny Jahnové.

Dále na řadu přišly naše DVK, která s novou sestavou s názvem Queen od Africa vytančila 2. místo a 2. nejvyšší počet bodů na soutěži. Holky soutěžily v kategorii hobby 9 – 11 let. DVK pod vedením Adély Ženaté.

A jako poslední šly naše JVK, která jsou v novém složení, které jim očividně svědčí, protože s chorografií I Will Rescue You vytančila 1. místo v kategorii slow hobby 12 – 15 let. JVK opět pod vedením Adély Ženaté.

Za příspěvek mockrát děkujeme Adéle Ženaté.