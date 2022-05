Iniciátor přátelského společného sportování na kole Vašek Kubaň mladší z Dobrotic letos vybral a připravil tři trasy směrem na jihočeské Blatensko. Trasy v délce 11 km. 22 km a 33 km, to byla nabídka pro kluky a děvčata od tří let do osmdesátky. Zapsaných cyklistek a cyklistů bylo 199. Všichni spokojeně a v pohodě dojeli.