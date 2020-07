Postup přípravy:

Mouku vysypeme do mísy, přidáme rozdrobené droždí, které zalijeme vlažným oslazeným mlékem, necháme vzejít kvásek.Pak přidáme žloutky, olej,rum a vše důkladně promícháme, dáme kynout.Z těsta lžící oddělujeme kousky, které roztáhneme.Plníme syrovou jemně nakrájenou rebarborou smíchanou s cukrem trochou rumu a badyánem.Uzavřeme a dáváme do máslem vymaštěného pekáčku. Potřeme všechny buchty i mezi sebou, aby šly později oddělit. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 20 minut při 200°C.Po upečení posypeme smíchaným moučkovým a vanilkovým cukrem.

Dobrou chuť Vám přeje maxijedlík Jaroslav Němec

Suroviny :

750 g polohrubé mouky

3 žloutky

1 droždí

450 ml mléka

1 lžíce cukru

1 dl slunečnicového oleje

trochu rumu

vanilkový cukr dle potřeby

cukr moučka dle potřeby na posypání

rebarbora dle potřeby

