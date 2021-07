Významný romantický areál zámku Hluboká nad Vltavou láká také pořadatele kulturních akcí. Proto tam můžete o prázdninách stihnout několik divadelních představení. Ve středu a ve čtvrtek 21. a 22. července tam přivezou muzikál Noc na Karlštejně. Začátek ve 20.30 h. Hlubočtí ochotníci zde hrají pravidelně. Kulturní společnost Alta letos připravila novinku, hru Alenka v říši divů, kterou v zámecké jízdárně zámku navštívíte 20., 21. a 23. července a 12., 19. a 20. srpna ve 20 h. Těšit se můžete i na koncerty, například 30. července na nádvoří zámku vystoupí František Nedvěd & Tiebreak nebo 13. srpna zazpívá na recitálu v zámecké jízdárně Karel Plíhal.

Zámek Hluboká nad Vltavu byl původně založen jako strážný hrad, a to v polovině 13. století. Sídlilo tu několik rodů, významější byli Pernštejnové či rod pánů z Hradce. V roce 1661 zámek koupil Jan Adolf I. Schwarzenberg. Rod Schwarzenbergů na zámku působil do roku 1939, poslední majitel Dr. Aldolf Schwarzenberg emigroval před nacisty. Schwarzenbergové zámek urpavili do současné podoby novogotického stylu, také upravili park a krajinu v okolí.

V současné době si můžete vybrat z prohlídkových okruhů Reprezentační pokoje, Soukromé apartmány, Kuchyně, Hostinské pokoje, podíváte se také na věž, v zimě je připravena prohlídková zimní trasa.

V létě zase návštěvníky čeká několik speciálních prohlídek. Nejmladší hosty reprezentačními pokoji provádí paní kněžna, a to například v pátek 23. červnece nebo ve čtvrtek 29. července, zámek vám představí také 1., 6., 12., 15., 24. a 29. srpna. Zavítat na zámek mohou také neslyšící, kteří se ve znakovém jazyce dozví o více o reprezentačních pokojích v sobotu 24. července, 21. srpna a 18. září. Ve stejné dny si mohou vybrat také prohlídkovou trasu Kuchyně. Zámkem provádí také sám kastelán Martin Slaba, který vede speciální prohlídky Poslední na Hluboké. O osobnosti posledního majitele zámku vám poví v neděli 25. července a 8. srpna. Do Valdštejnského apartmá se můžete podívat jen výjimečně, a to 31. července a 14. srpna. Vydat se na prohlídku můžete také s někdejším ministrem kultury Danielem Hermanem, který na zámku prováděl už za svých studentských let počátkem 80. let. Zavede vás do hostinských pokojů a jistě zavzpomíná na historky ze svého průvodcování v době studií. Přijďte 8. srpna.

Hradozámecká noc se koná 31. srpna a bude mít podtitul Zámek s vůní benzínu. Těšit se můžete na kostýmované a kastelánské prohlídky, na nichž se dozvíte, jakými automobily jezdili Schwarzenbergové, jací byli řidiči a jaké dopravní přestupky spáchali.

V bývalé zámecké jízdárně zámku nyní sídlí Alšova jihočeská galerie. Do 2. ledna tam uvidíte výstavu Lubomíra Typlta Taneční pentagon, do 3. října expozici Umění splín a smích tváří v tvář absurditě a do 1. srpna unikátní rozsáhou výstavu ruského avantgardního umění Malevič - Rodčenko - Kandinskij a ruská avantgarda, které zapůjčilo Muzeum umění v Jekatěrinburgu.

Zámek je také vyhledávaným místem pro svatby. V oblibě ho mají filmaři. Točily se tu například pohádky Tři bratři nebo Pyšná princezna.

