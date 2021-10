Vyprávění o sběru dokumentů a pohlednic doplnil autor video projekcí. "Hodně mi pomohli sběratelé, kteří mají sbírky starých fotografií a pohlednic a také mi pomohli v okresním archivu. Velkým dílem přispěl i starosta Černošína Miroslav Plincelner, díky jeho znalostem o historii jsme se hodně posunuli dále. Plánovali jsme až 148 stran, ale pak jsme ještě udělali užší výběr. I tak má kniha v pevné vazbě na devět desítek stran," usmíval se Miroslav Cvrk.

Návštěvníci besedy se dozvěděli řadu zajímavostí, například to, že dříve se text na pohlednici psal na malý kousek plochy přímo na lícové straně u obrázku, zatímco vzadu byla pouze adresa. Nebo také to, kdo že na některých pohlednicích byl z tamních obyvatel. " Pro mě to je velice zajímavá publikace, přednáška pan Cvrka byla poučná a moc potěšila. Video projekce pohlednice zvětšila, takže jsme pěkně viděli náměstí, kostel, boží muka. Velmi pěkné setkání," zhodnotila Ladislava Vodenková, která přijela na akci ze Stříbra.

Autora občas slovem doplňoval i starosta Černošína Miroslav Plincelner. "Jakmile se někdo zajímá o naše město a dokáže o něm napsat jakoukoliv publikaci pro další generace, je vítán. Každý takový počin se výrazně zapíše do historie pro další generace. A to je to, co vlastně chceme," řekl mimo jiné.

Publikace se dá zakoupit na Městském úřadě v Černošíně a také v tamním muzeu.

