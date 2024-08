Hasiči v Kozí oslavili 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

Psal se 13.duben roku 1924, kdy se v obci Kozí našli nadšenci, kteří v místním Hostinci Josefa Koláře založili Hasičský sbor. Valnou hromadu zahájil starosta obce Karel Javorský za účasti 22 členů. O významu založení hasičského sboru promluvil Karel Drudík z Běšin, kde měli zkušenost s hasičskou činností již celých 30 let. Byl zvolen výbor ve složení Karel Presl, Jakub Kalina, Josef Kocík, Václav Malát. To byli oni, kteří před 100 lety stáli u zrodu dobrovolných hasičů v Kozí. Za nelehkých podmínek bez peněz, bez výzbroje, výstroje, ale s ohromným nasazením a nadšením začali hasičskou činnost a stáli bližnímu ku pomoci. Stanovili si roční příspěvky ve výši 5,-Kč, aby mohl hasičský sbor v Kozí žít.

Takto je vznik hasičů v Kozí popsán na první stránce Zápisníku o schůzích, který je uchovaný v archivu místních hasičů spolu s dalšími historickými záznamy a velkým množství fotografií z celého období činnosti.

Za uplynulých 100 let se ve sboru vystřídala řada starostů, velitelů a obětavých členů, kteří byli vždy připraveni pomáhat nejen v obci, ale i v dostupném okolí. Členové sboru byli procvičování, školeni k obsluze hasičské techniky a k ochraně majetku před požáry a ostatními živly. Nejinak je tomu i dnes, kdy pod vedením starosty Tomáše Holého, velitele Michala Hlaváčka a jednatele Patra Blovského pracuje členská základna 12 žen a 29 mužů. Hasiči v Kozí spadají do okrsku č. 17 Běšiny a pravidelně se zúčastňují okrskových soutěží, navštěvují hasičské oslavy a soutěže v sousedních obcích.

Oslavy tak významného výročí, jakým 100 let založení sboru dobrovolných hasičů bezesporu jsou, připravovali místní hasiči s velkou zodpovědností, a to za pomoci dalších občanů a finančně přispěl také Obecní úřad Běšiny pod jehož správu obec Kozí spadá. V malé vesničce pod Šumavou si místní zrekonstruovali všechny veřejné stavby (hasičskou zbrojnici, kapli, budovu bývalého obchodu, pomník padlým v 1ní světové válce a nejen tyto), uklidili a opravili veřejná prostranství tak, aby hosté oslav přijížděli do pohledného místa a cítili se zde jako doma.

Samotné oslavy byly rozděleny do dvou srpnových víkendů.

První víkend se konal Sjezd rodáků obce Kozí. Sjezdy jsou zde organizovány vždy po deseti letech od roku 1974, tento byl šestý. Účast rodáků přesáhla 130 oficiálně registrovaných hostů, přičemž nezaregistrované návštěvníky nebylo možné spočítat. Pro rodáky, ale i další návštěvníky byl připraven pestrý celodenní program a pohoštění z kuchyně jednatele sboru. Také kuzovské ženy připravily nejen pro rodáky velké množství domácích dobrot.

Po čtvrt století byl na Sjezd rodáků otevřený místní Hostinec Josefa Koláře, kde se mohli návštěvníci akce příjemně občerstvit a u výstavy fotografií zavzpomínat na časy dávno minulé nebo se usmát nad aktuálními fotkami z příprav oslavy.

Druhý srpnový víkend se konala druhá a rozsáhlejší část oslav určená pro hasičské sbory a veřejnost. Na programu byla netradiční soutěž „Hasičský útok do kuzovského kopce“, která se v Kozí opakuje s periodou 5ti let. Před soutěží byl přichystán pro členy sboru a pozvané hosty slavnostní oběd v hasičské klubovně. Nechyběl slavnostní nástup, předání ocenění členům sboru, projevy a zdravice významných osobností z hasičského života v našem okrese. K nastoupeným hasičům promluvila Hana Králová, Pavlína Langmayerová, Jan Rayser, Stanislav Míšek a Josef Brůha. Členové výboru nechali pro své členy vyrobit na zakázku pamětní plakety, rozdělené podle délky členství a zásluh v hasičské činnosti do čtyř kategorií.

Velmi zajímavá byla komentovaná přehlídka hasičské techniky, při níž projelo okolo kuzovské návsi velké množství hasičských vozidel od nejstarší historické stříkačky z roku 1924 tažené koňmi z Horních Němčic, až po techniku velmi moderní. Ten nejnovější stroj přivezl ukázat Hasičský záchranný sbor Klatovy a jednalo se o Iveco AZ30, což je automobilový žebřík s dosahem 30 m. Není možné vyjmenovat všechna vozidla, která se slavnostního průjezdu zúčastnila. Velký ohlas diváků si zasloužila pěkně zrenovovaná Tatra 148 CAS32 (r.v. 1973) od hasičů z JPO3 Luby u Klatov, krásná Praga RN CAS16 (r.v.1953) hasičů ze Švihova a nepřehlédnutelné byly: stříkačka Stratílek (r.v. 1937) hasičů z Horních Němčic a Brtí, stříkačka THZ DS16 (r.v. 1952) pana Bouberleho a náhonová stříkačka (r.v. 1969) hasičů z Opálky tažené za historickými traktory McCormick D436, Škoda 30 a Zetor 25. Blýskla se samozřejmě i moderní hasičská auta Tatra 815 CAS 24 hasičů z Běšin a MAN TGL12, který je nově ve výzbroji hasičů z Chudenína. Hasiči z Kozí předvedli plně funkční cisternu Škoda 706 RT CAS25 (r.v. 1981), kterou mají stále ve své výzbroji.

Všem hostům, kteří hasičskou techniku do Kozí přivezli, organizátoři oslav srdečně děkují.

Po celou dobu oslav probíhala v garáži hasičské zbrojnice výstava fotografií dokumentující činnost dobrovolných hasičů v Kozí od 60tých let minulého století až po současnost. Byla zde vystavena také zvětšená kopie zápisu z ustavující valné hromady dobrovolných hasičů, kterou citujeme v úvodu. Nechyběla ani společná fotografie zakládajících členů sboru.

V 15:00 hodin odstartovali první hasičské útoky do kuzovského kopce, soutěž zahájila družstva dětí ze sborů Vrhaveč a Bešiny, o půl vteřiny vyhrály děti z Běšin . Následovala družstva hasiček Kozí, Neznašovy, Strážov a Malá Víska. Nejrychlejší byly dámy z Malé Vísky s časem 35,97 sek.

Právě družstvo hasiček z Kozí vzniklo spontánně při této soutěži před pěti lety, kdy se několik dní před soutěží manželky hasičů domluvily, rychle natrénovaly sestavení hadic a nastoupily do ostré soutěže, kterou v kategorii ženy vyhrály. Tentokrát se jim podobný úspěch nepovedl zopakovat, i když jejich výkon byl velmi dobrý, nicméně konkurence ostatních hasiček byla tvrdá.

V kategorii muži nastoupilo 10 družstev: Kozí, Vrhaveč, Neznašovy, Švihov, Úloh, Radinovy, Opálka, Malá Víska, Běšiny, Čachrov. Vyhráli hasiči z Neznašov s časem 32,13 sek., druzí byli hasiči Malá Víska s časem 33,88 sek a třetí byli hasiči Vrhaveč s časem 38,97. V celkovém porovnání časů byly ženy z Malé Vísky rychlejší než muži na třetím místě.

Osvěžením hasičské soutěže byla kategorie RETRO, ve které družstva předvedla útoky na stejné trati, ale s historickými stříkačkami. Nejkratší čas 62,41 sek měla Opálka s traktorovou stříkačkou „náhonovkou“ z roku 1969, následovali hasiči Horní Němčice s časem 89,35 sek a hasiči Brtí s časem 91,59 sek, obě družstva soutěžila se strojem Stratílek 262P z roku 1937.

Soutěž družstev uzavřela exhibice družstva LEGENDY Z KUZÍ, při které předvedli místní hasiči z organizačního týmu, jakým způsobem tuto soutěž nelze ve standartní mužské kategorii vyhrát. Na soutěžní trati se dopustili několika chyb a dosáhli tak času 64,5 sek., nicméně i pro ně byl za tento výkon připraven velký pohár. V kuzovské hasičárně tak zůstává pouze jediná trofej, a to právě z kategorie Legendy, kam kuzovští z důvodu jisté výhry neobsadili žádný jiný tým.

Při závěrečném nástupu hasičských družstev převzali starosta a velitel SDH Kozí ocenění od Okresního sdružení hasičů Klatovy za hasičskou činnost celého sboru, a to Medaili za zásluhy. Toto ocenění předával za Okresní sdružení člen výkonného výboru OSH pan Stanislav Míšek, který také v krátkém srdečném proslovu poukázal na velký význam dobrovolných hasičů v malých obcích, kde hasiči zajišťují fungování základních prostředků a techniky k ochraně obyvatelstva a současně s tím jsou týmem organizujícím společenský život v obci, údržbu obecního majetku a většinu kulturních akcí.

Na samotném závěru slavnostního nástupu k ukončení soutěže byly předány trofeje za krásné sportovní výkony ve všech kategoriích a všechna soutěžící družstva obdržela od hasičů z Kozí upomínkové předměty.

V průběhu závěrečného nástupu byla věnována tichá vzpomínka na projev úcty k bývalým členům sboru dobrovolných hasičů a obyvatelům Kozí, kteří se těchto významných oslav nedožili.

Závěrečnou zdravici pronesl k nastoupeným hasičským družstvům Jan Rayser, emeritní ředitel Hasičského záchranného sboru Klatovy, v ní kladně zhodnotil průběh oslav 100-letého výročí založení dobrovolných hasičů v Kozí a popřál všem dobrovolným hasičům hodně zdaru při jejich činnosti, a aby se ze záchranných akcí vraceli vždy všichni a v pořádku.

Ihned po ukončení slavnostního nástupu rozehrála hudební skupina Zenit svoje nástroje a pozvala na taneční parket všechny, kterým po náročném dnu zbyly ještě síly k tanci a zábavě.

V souvislosti s obsahem projevů pánů Míška a Raysera my dovolte krátkou rekapitulaci činnosti dobrovolných hasičů v Kozí.

V malé vesnici mezi obcemi Běšiny a Strážov organizují místní hasiči bohatou kulturní a společenskou činnost. Vždy poslední sobotu v lednu pořádají svůj Hasičský ples, který má v blízkém okolí velkou oblibu a návštěvnost. Ve spektru akcí, pořádaných hasiči v Kozí nechybí masopustní průvod, stavění máje, oslava Dne matek, čertovská besídka, pouťový festival při oslavách Poutě sv. Václava v místní kapli. Na náves před hasičskou zbrojnici přijedou dvakrát během prázdnin ochotnické divadelní spolky, aby zde předvedli svá představení. Pravidelným aktérem na kuzovské návsi je nýrský spolek Kord v srdci. Na stejném místě se daří několikrát do roka uspořádat taneční zábavu.

Vánoční náladu v Kozí si místní hasiči dotváří vyzdobeným stromem a betlémem vedle kaple s. Václava. Pravidelně v adventním čase zde zahraje koledy a vánoční písně hudební seskupení Capra di Fossa. V anketě o nejkrásnější Vánoční stromeček okresu Klatovy, přehlasovali místní občané dvakrát svůj vánoční strom na první místo a jedenkrát postoupil do kola krajského.

Na konci roku musí místní hasiči stejně jako v jiných SDH zorganizovat slavnostní valnou hromadu, kde starosta sboru zhodnotí celoroční aktivitu kuzovských dobrovolných hasičů a výborem SDH jsou definovány úkoly pro rok následující:

Hlavní úlohou dobrovolných hasičů je ochrana obyvatel a majetku při mimořádných událostech, a toto si hasiči v Kozí plně a dlouhodobě uvědomují, proto každoročně odpracují velké množství hodin na údržbě svěřené techniky pečují o dva zdroje požární vody - požární nádrž na návsi a koupaliště u chatové osady. V období roků 1987 až 1989 postavili budovu hasičské zbrojnice v níž je garáž a sklad pro techniku a také klubovna pro 50 lidí. Klubovna slouží obyvatelům z Kozí ke společenským akcím, hasičům k organizování schůzí a školení, využívá se také k valným hromadám celého okrsku Běšiny, Obecní úřad zde pořádá volby a jiné akce spojené s výkonem místní samosprávy. V roce 2022 převzali hasiči do své správy budovu bývalého obchodu, kterou kompletně zrekonstruovali a je využívána jako sklad materiálu, nářadí a zařízení potřebného pro brigádní činnost, údržbu, ale i společenské akce.

Před 5ti lety vybudovali zastřešenou kuželkářskou dráhu, která slouží nejen ke hraní kuželek, ale také jako zastřešená plocha ke skupinovým hrám místních dětí nebo při pořádání sportovních a kulturních akcí jsou zde umístěny výdejní pulty s občerstvením.

V roce 2022 postavili hasiči prostornou pergolu pro pořádání společenských akcí a tím se kapacita klubovny zvedla na více než dvojnásobek.

Střípky a postřehy z oslav výročí 100 let založení a z činnosti SDH Kozí zaznamenala Hana Králová a Tomáš Holý

Za příspěvek mockrát děkujeme.