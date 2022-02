Na splasklou zadní pneumatiku jsem byl upozorněn manželkou. Z barvy hlasu a celkové dikce jsem jasně pochopil, že viníkem jsem já. No ano, předchozí cestu pro akční gambrinus se zastávkou v automyčce jsem si přece mohl odpustit. Kdybych nejel, nepíchl bych. Kajícně jsem sklonil hlavu a začal hledat rezervu. Na první ani na druhý pohled jsem ji v automobilovém kufru nezaznamenal. Třetí, čtvrtý - také nic. Falešná podlaha? Falešná podlaha! Hbitě jsem přesunul pivní basy na silnici a nadzdvihl kryt. Byla tam, holka nafouklá, a v jejím mezikruží se choulili parťáci hever a klíč na kola.

Neúspěch jsem si nepřipouštěl, vždyť píchlou gumu jsem měnil už mnohokrát a pokaždé se jednalo o slušně odvedenou práci v poměrně rozumném čase. Sled dalších událostí však bohužel znovu potvrdil platnost rčení, že pokud chtějí bohové někoho zničit, dají mu zpočátku naději.

První potíže se objevily při pokusech povolit šrouby. V pneuservisu kdysi odvedli opravdu dobrou práci, kolo drželo jako přibité. Ruční práce byla vyloučena, na řadu přišly končetiny zadní. Dupal jsem do kovového ramena jako rozzuřený nosorožec v termitišti, ale metrák živé váhy se zdál zoufale málo. Šroub povolil až ve chvíli, kdy jsem si doživotně odrazil patu a tělo bylo již potřetí zbroceno litry studeného potu. Náhlá změna mě vychýlila z rovnováhy, noha sklouzla po kovovém rameni klíče a já se poroučel jak dlouhý, tak široký na vozovku. Manželka v tu ránu uštěpačně glosovala, ať se přestanu válet po zemi, kdo to má prát, že?

Hekavě jsem vstal a okamžitě nasadil kapuci, protože k silnému větru se přidal řezavý déšť. Vzdušné poryvy hýbaly kapucí dle vlastního škodolibého uvážení, takže jsem měl střídavě zakryté tu levé, tu pravé oko. Na tak rychlé přepínání krátko a dalekozrakosti nebyl mozek připraven, proto jsem se musel řídit hmatem. Vida zašpiněné ruce a dlouhodobě i aktuálně vystresován, nesmyslně jsem zakryl dýchací cesty certifikovaným respirátorem FFP-2, zatímco pracovní rukavice zůstaly nečinně ve voze.

Bohužel nevím, kterému vynálezci spílat za škodovkový hever. Kdepak fádní, obyčejná panenka, patříme přece pod německý koncern! Jako člověk bez prostorové fantazie jsem dlouhé minuty chápal pouze to, kde je u tohoto futuristického zařízení spodek a kde hořejšek. Přestože se hever několikrátsesmekl, nedá se říci, že by zanechal v laku drobné škrábance či snad rýhy; zanechal poctivé brázdy, za které by se nemusel stydět ani Přemysl Oráč.

Z dlouhodobě bolestivého podřepu jsem plynule přešel do milosrdného sedu ani zbla si nevšímaje manželčiných proseb. Už jsem totiž fungoval v módu autopilota a důležité bylo pouze jediné - dokončit úspěšně výměnu kola za kolo rezervní. Po necelé půlhodině bylo hotovo, jóóó! Konečně jsem mohl sundat respirátor, posbírat nářadí, sklidit pivní basy a opatrně odjet z místa činu. Doma jsem byl donucen přísahat, že s bolavou patou a s namoženými šlachami dopajdám na místní ortopedii, vystouplé hemoroidy žena slíbila vyléčit hojivými koupelemi s příměsí dubové kůry.

Na Dakar mě jako mechanika asi nevezmou, ale myslím, že svou kvalitu jsem prokázal, ne? A manželčina slova, že se na mě kvůli umaštěné bundě, špinavým kalhotám a roztržené botě nezlobí, jsem vzal jako učiněnou pochvalu. Co víc si v mém věku přát!

Za příspěvek děkujeme Dušanu Kučerovi.