Janovice 7. 12. 2023: Všichni společně. Zaměstnanci a klienti domova Clementas v Janovicích u Klatov i jejich příbuzní a přátelé doma si minulý týden ve stejný čas společně zazpívali koledy. Spojili se za pomoci moderní techniky, příbuzní a přátelé sledovali své nejbližší online. Stejně byli propojení i s ostatními domovy Clementas, kde také zpívali zaměstnanci, klienti i jejich příbuzní.

Koledy zpívali online všichni v domovech pro seniory Clementas i jejich nejbližší doma. | Foto: se souhlasem Domova Clementas

„Velice podařená akce, která nám vrací pravou podstatu Vánoc - pobýt společně s milými lidmi a věnovat se své duši,“ uvedla Iveta Rejšková z Města Touškov, která má v janovickém Domově své příbuzné. „Oni i my jsme z Vašeho domova nadšeni,“ doplnila Iveta Rejšková.

V janovickém domově zpívaly více než dvě stovky seniorů, zhruba stovka zaměstnanců a desítky blízkých doma. Nápad vznikl díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Řada klientů si přála slyšet vánoční koledy. A díky tomuto nápadu si zazpívali známou koledu Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán. Příští úterý se budou společně zpívat zase další vánoční písně. A na zpívání se mohou všichni těšit i poslední adventní týden. „Nevynecháme žádný přenos,“ uzavřela Iveta Rejšková. Zajímavostí je, že hlavním zpěvákem a tahounem sboru Clementas je zdejší IT specialista Ivan Brchaň. Má školený bas a mnoho let zpívá v pražském sboru Pražští pěvci.

Projekt se jmenuje Clementas zpívá koledy a při nastavení online přenosu se naši IT specialisté mohli inspirovat úspěšným přenosem z doby pandemie nemoci covid-19. Tehdy zlatý slavík Marek Ztracený zpíval pod okny Clementas Janovice a koncert jsme přenášeli do všech našich Domovů. Od této doby také každý týden online přenášíme rodinám našich klientů hodinu terapií s klienty. Mohou tak vidět svého blízkého a sledovat, jaké odborné aktivity a terapie v péči o něj používáme. V době covidu, když byl celorepublikově nařízen zákaz návštěv, to byla také jedna z mála možností, jak své blízké vidět.

Další termíny zpívání:

12. 12. (Pásli ovce Valaši, Narodil se Kristus Pán)

19. 12. (Štědrý večer nastal, Jak si krásné Jezulátko)

vždy ve 14.00 hodin

Pavel Pechoušek