V sobotu 23. března proběhla ve střeleckém areálu Ministerstva obrany ČR v Plzni Lobzích vrcholná soutěž žáků a žákyň ve sportovní střelbě v disciplíně 30 ran vleže. Soutěž proběhla odděleně pro věkovou kategorii do 12 let a poté pro sportovní střelce ve věku 12 – 14 let. Obě věkové kategorie byly ještě navíc rozděleny na chlapce a dívky.

Vašek Patlejch krásným výsledkem 314,9 bodu nedal svým soupeřům sebemenší šanci a s náskokem 2,1 bodu celou soutěž opanoval a vybojoval titul Mistra ČR ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní v disciplíně Vzduchová puška 30 ran vleže mladších žáků. | Foto: Jiří Koukal

Každý zúčastněný střelecký klub mohl ze svých svěřenců sestavit soutěžní tříčlenné družstvo. Klatovský SSK se této soutěže zúčastnil a vyslal do krajského města devět mladých sportovních střelců. Kategorii do 12 let zastupovali Václav Patlejch a Lukáš Šedivec. V kategorii 13 a 14letých střelců reprezentovali město karafiátů Sarah Brabcová, Filip Brabec, Veronika Jílková, Karel Kumšta, Jaroslav Mazanec, Filip Preisler a Václav Turjanica. Do boje o medaile a titul Mistra ČR se zapojilo celkem 169 mladých střelců. V kategorii starších chlapců 70 bylo střelců, ve stejné kategorii dívek soutěžilo 32 střelkyň, v mladších kategoriích soutěžilo 40 chlapců a 27 dívek.

Mezi staršími chlapci vybojoval nejlepšího umístění pro klatovský SSK Vašek Turjanica a to výsledkem 311,1 bodu obsadil na 9. příčku, těsně za ním s výsledkem 311,0 Filip Brabec. Pokud se jedná o děvčata, Veronika Jílová s výsledkem 310,9 bodu obsadila 12. příčku a Sarah Brabcová s výsledkem 309,1 bodu skončila na 21. místě. V hodnocení družstev vybojovalo družstvo A klatovských střelců 7. příčku se součtem výsledků 929,3 bodu a družstvo B 10. místo se součtem 927,2 bodu. Celkem bylo hodnoceno 25 tříčlenných družstev. O složení družstev rozhodují trenéři, kdy výběr a složení střelců do družstev je na znalosti svých svěřenců a momentální pohodě jednotlivých svěřenců. Tentokrát se trenérům složení celkem vydařilo. Do klubového družstva „A“ trenéři nominovali Filipa Brabce, Filipa Preislera a Vaška Turjanicu, do družstva „B“ Veroniku Jílkovou, Sarah Brabcovou a Karla Kumštu.

Mnohem lépe se dařilo mladším střelcům. Vašek Patlejch krásným výsledkem 314,9 bodu nedal svým soupeřům sebemenší šanci a s náskokem 2,1 bodu celou soutěž opanoval a vybojoval titul Mistra ČR ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní v disciplíně Vzduchová puška 30 ran vleže mladších žáků. Druhý z klatovských střelců, Lukáš Šedivec s nástřelem 308,6 bodu obsadil 11. pozici. Družstvo dvou klatovských chlapců doplněné o plzeňskou střelkyni pod hlavičkou Plzeňské KS obsadilo s výsledkem 932,5 bodu krásnou bronzovou pozici. Na stříbrnou pozici jim scházelo 0,4 bodu.

Jiří Koukal