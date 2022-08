Pokryje- li se psím vínem dům, je to hezké a z pohledu změny klimatu i výhodné. Něco mimořádného se ale děje, když rostlina začne kvést. Kvete v měsíci srpnu a květy jsou malé, nazelenalé a není na nic nic zvláštního. Z pohledu včel je to ale jinak. Pro ně začíná období, kdy se po tisících každý den od rána do večera doslova vrhají na květy. Je to nádherné sledovat včelky při práci a poslouchat jejich poměrně silné bzučení. Zajímavé možná je, že někteří včelaři psí víno jako medonosné neznají. Když se k nám přišel podívat na včelky včelař, bylo to pro něho překvapením.