I v dnešních dnech platí, že cesta do pekel bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Veden snahou ulehčit manželce řeholi po mém boku, nabídl jsem se k nákupu. Zaskočená žena se zmohla jen na nevěřícné otázky, o co mi jde a proč tak najednou. Naladěn na frekvenci Matky Terezy a Mirka Dušína opáčil jsem, že chci zkrátka přiložit ruku k dílu. Další dotazy nepadly, neboť choť byla ráda, že lapá po dechu.

Prvním varováním, že hvězdy nejsou mé aktivitě nakloněny, byla ztráta seznamu potřebných věcí. Ať jsem kapsy prošmátral sebevíc, papírek zmizel. (Jsem si ho přece bral!!!) Vrátil jsem se zahanbeně k domu, ale to už v ústrety vyšla manželka mávajíc hledaným soupisem. Oddaným psím pohledem jsem neslyšně poděkoval, převzal dokument a skočil do vozu.

Hypermarketovým parkovištěm jsem zpočátku jen bezradně kroužil, ale posléze se jeden chlívek uvolnil a já s bravurou inženýra přesného strojírenství vtěsnal auto mezi lajny. Kvůli blízkosti dalších vozů jsem koketoval s myšlenkou vystoupit zavazadlovým prostorem, ale nakonec jsem se pomocí důmyslných jogínských figur přece jen vysoukal dveřmi.

Hned u vchodu mou spanilou jízdu pozdržel automatický sběrač lahví, jelikož vytrvale odmítal přijmout odevzdávanou pivní basu. Ve své přecitlivělosti označil vadnou láhev a basu vrátil. Zkontroloval jsem hříšnici, pootočil ji a úkon opakoval. Nepomohlo to, automatu se nepozdávala láhev jiná. To už bylo příliš, žerty stranou! Ještě jednou a kopnu! Přístroj zřejmě dovede odezírat ze rtů, protože napotřetí už se nevzpíral a vydal kýžený paragon.

Po nákupu všeho potřebného jsem se stavil ještě v blízké vinotéce a nechal si načepovat rýnský ryzlink. Prodávající schválila volbu a už do zelené PET lahve prýštil žádaný mok. Konečně domů!

Při vykládce jsem zjistil, že vinné aroma, které jsem měl za výplod své fantazie, bylo zcela reálné. Jak by také ne, vždyť z netěsnící PET láhve se odporoučela většina ryzlinku! Dále vyšlo najevo, že umělohmotná nákupní taška není neprodyšná, naopak, tekoucí víno upozornilo na mnohočetné průduchy a průdušky. V láhvi sucho, veškerý mok vsáknut do zakoupených potravin a poživatin, část se propila až do automobilu.

Osudu navzdory od romanticky laděného večera podbarveného moravským vínem s manželkou ustoupit nemíníme. Ryzlink budeme konzumovat v rohlících, v mrkvi a v 15 dkg pražské šunky.

Za příspěvek děkujeme Dušanu Kučerovi.