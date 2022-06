Již druhým rokem nás přátelsky přivítali pořadatelé, kteří do této akce investovali nejen svůj drahocenný čas, ale i svůj elán a ochotu udělat něco pro druhé zvláště v této nelehké době. Akce se konala v areálu Na rybníčku poblíž stánku Posezení v Zářečí. Je to prostředí právě stvořené pro venkovní akce tohoto typu. Posezení, chlazené pivo, alkohol a jiné pochutiny, výborná muzika a samozřejmě nádherné počasí lákalo k účasti na této akci.

Předkapelou Ukradenkám se stala kapela ze Sušice s názvem NO WAY se svým dvouhodinovým programem. Poté následovala zvuková zkouška Ukradenek a samotný playlist hitů s konečnou písní: ,,Až tady jednou nebudu“ od skupiny Harlej. V průběhu svého vystoupení kapela lákala své příznivce k tanci a ke zpěvu. Atmosféra fanoušků byla sice famózní ovšem nutno podotknout, že spíše komornějšího charakteru podepsanou nízkým počtem účastníků. I tak Ukradený Vjecy děkují na svých stránkách pořadatelům v Poleni a srdečně Vás zvou mimo jiné na oslavu svých 18. narozenin do MC Střelnice Klatovy, která se koná 9. července a bude to prý velký! Již v prodeji jsou krásná trička a mikiny vyrobené přímo pro tuto událost, na kterou se všichni moc těší.

Za příspěvek děkujeme Marcele Babkové.