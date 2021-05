Kam vyrazit po Zmrzlících? S Žofií do království májových zahrádek

Čtenář reportér





Květen je časem velkých očekávání, co se počasí týče, ale i vzpomínek na historické události, také rozmachu víkendových výšlapů do jásavé náruče naší krajiny. Právě dnes pohledem do kalendáře zjišťujeme, že již končí první polovina máje, co byla bohatá nejen na srážky, ale i události další.

Kvetoucí magnólie ve Svojšíně. | Foto: Pavel Nový, Tachovsko