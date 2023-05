Mistrovství ČR v záchranářském sportu v Sokolově, poslední bazénové závody ve školním roce 2022–2023, proběhlo 13. května. Zúčastnili se jich za Místní skupinu ČČK Klatovy 5 naši svěřenci Julie Frydrychová a Patrik Petruška. Naší místní skupinu, ale i město Klatovy reprezentovali skvěle.

MČR v záchranářském sportu v Sokolově. | Foto: Petr Frydrych

Ve svých rozplavbách se umisťovali na předních pozicích a oba si ve třech disciplínách vytvořili osobní rekordy, kdy si je vylepšili v rozmezí od 7 do 17 vteřin, což je skutečně výborný výkon, který by bez jejich zájmu, tvrdé práce a hlavně nadšení nevznikl.

MČR v záchranářském sportu v Sokolově.Zdroj: Petr FrydrychJulinka si jako nejmladší ve své kategorii, kde bojovala s děvčaty i o 2 roky staršími, vybojovala velmi hezké 8. místo ziskem 1 358 bodů, kdy např. od 6. místa ji dělilo 23 bodů.

Patriček si vyplaval úžasné 4. místo, kdy i on bojoval se soupeři o 2 roky staršími, a to velmi statečně. Odměnou mu byla sice bramborová, ale hmatatelná zasloužená medaile.

Je úžasné sledovat, jak se tito mladí nadaní sportovci neustále zlepšují. Jak oba tvrdí, záchranářský sport je pro ně zábavou a rádi ho praktikují. Za vedení Místní skupiny ČČK Klatovy 5 mohu zodpovědně prohlásit, že i ty, co nejen tyto naděje trénují, práce s našimi zapálenými svěřenci velmi baví. S potěšením mohu konstatovat, že i po zahájení působení naší místní skupiny v průběhu druhého pololetí tohoto školního roku jsme se dostali do povědomí veřejnosti a přihlásily se nám děti, které mají o záchranářský sport zájem, tvrdě trénují, zdokonalují se a vylepšují svá maxima trénink od tréninku, a to zejména proto, že je to s námi, jak samotné říkají, baví. Věřím, že v příští sezóně se najdou mezi nimi další naděje, které své úsilí zúročí nejen na tréninku, ale i při závodech v záchranářském sportu.

Jako doplněk našeho kroužku Mladý plavčík je k záchranářskému sportu a výuce plavání přiřazena i příprava členů na zdravotnické situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě a ve kterých mohou za přispění této přípravy první pomoci tak, jak se již našemu členovi stalo, kdy se prakticky podílel na záchraně života ženy upadnuvší na ulici do bezvědomí se zástavou dechu. Jsme velice potěšeni, že za přispění odborných praktických pracovníků ze zdravotnictví můžeme takto připravovat naší mládež.

Petr Frydrych