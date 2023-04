Výtěžek ze sportovní akce je určen na letní tábory pro děti z dětského domova, neboť v poslední době se staly nezanedbatelnou součástí rozpočtu.

V sobotu 22. dubna jsou zváni všichni sportovci do Kašperských Hor. | Foto: DD Kašperské Hory

V sobotu 22. 4. 2023 jsou zváni všichni sportovci do Kašperských Hor. Na dvoře DD proběhne registrace před startem v době od 14 do 14.30 hod. V půl třetí pak samotný běh odstartuje. Trasa vede krásnou jarní přírodou okolo hradu Kašperk, přes vrch Sedlo a Kalich až do dětského domova v Sušici, kde je odloučené pracoviště DD. Kdo se necítí na celou čtrnáctikilometrovou trasu, může běžet anebo i jít jen část, další start je od půl čtvrté pod Sedlem (v Albrechticích na červené turistické trase u penzionu pod Sedlem).

V cíli je připraveno občerstvení, medaile pro všechny účastníky běhu (či chůze) a drobné dárky pro děti.

Minulý první ročník byl moc příjemným sportovním zážitkem a na trasu vyrazila i většina dětí a zaměstnanců dětského domova. Zvládli to i předškoláci, tak se nebojte a přidejte se také!

Bc. Petra Divišová, ředitelka

Za příspěvek paní ředitelce děkujeme.