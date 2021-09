Toto jsou slova básníka, prozaika a editora, klatovského rodáka PhDr. Jana Šnobra, od jehož narození uplyne v polovině září 120 let. Svoji první lyriku publikoval v časopisech klatovského studentstva jako septimán a oktaván. Vlastní literární činnost zahájil v roce 1922, kdy debutoval v časopisech Čas a Cesta. Dlužno dodat, že od básnické prvotiny Spirála dní (1926) až po poslední sbírku Věčný proud (1987) vydal na dvě desítky básnických sbírek (např. S pečetí vteřin, Spirála času či ve Znamení vah). Krom toho uspořádal i řadu výborů (například z díla Jana Nerudy), ale především z četby pro děti a mládež. Uvedl bych zde Zrcadlo snů s podtitulem Čeští spisovatelé českým dětem (1967). Možno napsat, že celý svůj duchovně bohatý život zasvětil literatuře a knihám. Ať jako pedagog na knihovnické škole, v Univerzitní knihovně či na ministerstvu školství a osvěty, kde řadu let působil.

„Vzpomínám na mladá poznávání Šumavy a na několik cest po ní, kdy jsme vystupovali na Ostrý, na Třístoličník, na bavorský Javor a vnímali nekonečnost dálek, ztrácejících se v sivých obzorech. Omámeně jsme se dívali do hloubek údolí, stejně jako jsme tušili hlubiny Černého a Čertova jezera. Kolika kroky jsme tehdy změřili horské cesty! Z kolika míst jsem i odnesl citové opojení, aby se mi po letech veršem vracelo v básni. Tady měly svůj počátek verše, v kterých plynul čas mého osudu.“

