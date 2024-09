Dne 23. března 2024 otiskl Klatovský deník krásnou reportáž redaktorky Daniely Loudové o připravovaném otevření nově opraveného zámku v Týnci u Klatov. Protože si pamatuji historii marných snah o opravu této zchátralé, přitom původně nádherné stavby, bral jsem tuto zprávu s určitou rezervou a s návštěvou jsem příliš nespěchal.

Skutečnost mě opravdu ohromila. To, že po 25 letech úsilí o záchranu se vynořil nádherný pohled na renovovanou fasádu navrženou slavným architektem Giovani Batistou Alliprandim v roce 1665, považuji za zázrak. A to se navíc podařilo renovovat podstatou část interiéru budovy a vybavit ji velmi zajímavými a hodnotnými předměty, unikátními nástropními malbami a spoustou krásných obrazů vytvořenými Josefem Váchalem.

Rekonstruovaný zámek Týnec získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2023.

Zámek se může pochlubit také velmi zajímavou historií, takže prohlídka zámku opravdu stojí za to. Její unikátnost nespočívá pouze v ohodnocení toho zázraku, který se podařil současným majitelům manželům panu Pelánkovi-Lazarowitz a paní Jirmusové-Lazarowitz, ale i v radosti z návštěvy každé skupiny nebo jednotlivce vyzařující z majitelů i zaměstnanců zámku.

A není to jen radost z vydařeného díla a pochval návštěvníků. Je to i obdivuhodný a vysoce lidský přístup ke každému návštěvníkovi, o němž jsem se přesvědčil při návštěvě, kterou jsme nedávno uskutečnili s manželkou. Té se v průběhu prohlídky přihodila těžká zdravotní indispozice vyžadující příjezd rychlé záchranné služby. To, jak se odborně a lidsky v této situaci zachoval průvodce Vlastimil Hanus, paní majitelka zámku a jedna z návštěvnic paní Hana Hanzlíková z Klatov, bylo obdivuhodné. Navíc pan Hanus nebyl právě ve službě a paní Hanzlíková současně doprovázela svou starou maminku, která potřebovala její doprovod.

Rád bych touto cestou poděkoval manželům Pelánkovým za jejich dílo, které má skutečně historický význam celorepublikového formátu. Současně bych chtěl poděkovat zachráncům mé manželky, kteří prokázali neobvyklou lidskou sounáležitost.

Vděčný návštěvník Jaroslav Frič