Ze všech stran se valí informace o enormním vzrůstu nakažených spoluobčanů, o přírůstku lidských obětí i o neúnavných jednáních vládní reprezentace. Jednáních, která trvají dlouho do noci a jejichž rezultáty jsou sice dobře motivovány, prozrazují ale bezradnost či přepracovanost. Dokladem mohou být i usnesení omezující provoz škol a kulturních zařízení, která nyní, snad s výjimkou knihoven, zůstanou uzavřena. Osobně mne uvádí do rozpaků, když např. u pokladen supermarketů vidím nekonečné „fronty na banány“ (terminus technicus, kterým moderní historiografie charakterizuje vytrvalou poptávku po některém exotickém, nedostatkovém zboží v komunistickém režimu).

V obchodech nám nevadí nebezpečí nákazy? Ale návštěva galerie, kam denně nepřijde více než 10 návštěvníků, již je rizikem? Je to v pořádku? Mohou být taková opatření účinná? Samozřejmě, že ne. Přináší to s sebou velké nebezpečí. Vytváří se tím představa, že návštěva kulturních zařízení, přednášky nebo třeba nedělních bohoslužeb je něco postradatelného, bez čeho se lze obejít. Představa, která lehce zakoření v podvědomí dospívající generace – té generace, která se nyní bude učit primární dovednosti “on-line-formou“, nikoli v kolektivu vrstevníků. Obávám se však, že tento fenomén naši českou veřejnost zatím příliš netrápí. Možná by se razantněji ozvala, kdyby se vládní opatření dotkla třeba supermarketů? Obchodních domů se však nařízení netýkají.

Duchovní/kulturní hlad se přece potlačí snáze než fyzický, že? V zemi, kde duchovní hodnoty potlačovala svévole předrevolučního režimu, se nabízí zamyšlení, do jaké míry naše podvědomí začínají ovládat ideologie. Ideologie orientované na materiální hodnoty a snažící se vychovat generaci do sebe uzavřených jedinců, kteří místo zlobení o školních přestávkách podstoupili “on-line-výuku“ a kteří se stanou obětí mediální manipulace.

PS: Záměrem těchto řádků není zlehčení situace, ale poukaz na některá skrytá nebezpečí, která nemusejí být na první pohled zřejmá. Chtějí-li se čtenáři k článku vyjádřit, těším se na zpětnou vazbu.

Mgr. Stanislav Nauš.