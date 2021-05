Fejeton je přímo závislý na pointě, vyústění nebo chcete-li gradačním vrcholu textu. Autor s ní od první věty počítá a snaží se napětím a stupňováním připravit situaci, která vyvolá např. zesměšnění problému nebo úplně opačnou reakci. Taková pointa je přirozeným dokončením textu a celkově rámuje konkrétní celek. Jednu z opravdu zdařilých jsem našel ve fejetonu Konkurz Dušana Kučery.

Autor fejetonů Dušan Kučera. | Foto: DENÍK/Jana Hnojská

„Při pohledu na složení komise, která měla předložené práce posoudit a posléze rozhodovat při zkoušce ústní, jsem zůstal klidný, ba zavětřil jsem pár možných bodů navíc. Většinu členů a polovinu členek jsem znal, oni mě též - jsme přece jen malé město. Spustil jsem stavidla své výřečnosti a otevřeným hledím zvolil oblíbenou (pohříchu ne vždy účinnou) taktiku – co na srdci, to na jazyku. Za tichého komisního přitakání jsem dostal téměř dvojnásobný časový prostor a z toho jsem usoudil, že šance na vítězství stále žije… Žila přesně dvě hodiny a dvacet tři minut, do okamžiku vyhlášení výsledků. Kupodivu to dopadlo dle věšteb zlých i dobrých jazyků. No dobrá, ale proč ne já? Tak trochu jsem u komise spoléhal i na známosti zpod volejbalové sítě… Konečně mi to došlo! Vždyť to byli vždycky soupeři! Jasně! Holt jsem nikdy nehrál v tom správném týmu.“