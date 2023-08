Historicky první čínsko-anglické příměšťáky v Klatovech měly nečekaný úspěch

Barbora Špádová Čtenář reportér

Konaly se celkem 3 běhy. Vždy od pondělí do pátku, každý den od 8.00 do 16.00 hod. děti trávily čas spolu s jazykovými lektory studia rozmluv se. Ptáte se, co všechno během těch pěti dní s dětmi stihli?

Historicky první čínsko-anglické příměšťáky v Klatovech | Foto: Barbora Špádová

Čínštinářka Terezie Kadlecová komentuje: „Hodně času jsme věnovali čínštině a asijským kulturám. Protože se nám sešla dobrá parta, stihli jsme toho fakt hromadu! Umíme čínsky pozdravit, představit se, popřát dobrou chuť, popsat svého pokémona (takže umíme pojmenovat barvy a části těla) a představit svou rodinu. Kromě slovní zásoby jsme se věnovali také čínské kaligrafii, která se ze začátku zdála těžká, ale nakonec jsme se všichni krásně rozepsali.“ Angličtinář Ondřej Černý dodává: „Mluvili jsme spolu ovšem i anglicky. Protože děti už měly základy angličtiny ze školy, mohli jsme si více povídat a děti tak rozmluvit. Ty si třeba zahrály scénku turisty ptajícího se na cestu a náhodného kolemjdoucího, který mu radí, nebo si objednávaly anglicky zmrzlinu.“ Do Dolan se již popáté sjely trucky, přehlídka byla pestrá Nechyběly ani čínské legendy. Děti je poslouchaly každý den v rámci odpočinku po obědě, na který se chodilo do Bistra Vlaštovka. Legendu jim četla lektorka Terezie nejprve v češtině, pak i v angličtině a nakonec v čínštině. Děti tak poznaly příběhy o Mulan, pasáčkovi a přadleně nebo třeba o stvoření světa. Podobné příběhy spojené s hravými aktivitami na děti čekají. „Zážitků je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Ale tím to nekončí! Náš tým rozmluv se si pro vaše děti připravil krásnou tečku na konec prázdnin. O co jde? Noc s Li Pem. Proběhne z pátku 1. září na sobotu 2. září. Budeme mluvit čínsky, číst si, vyprávět si, hrát si a hlavně se smát,“ prozrazuje lektorka Lucie Kodlová.

Od září 2023 jazykové studio rozmluv se nově otevírá ve velkém i dětské kurzy, takže jestli máte doma malého jazykového nadšence, přihlaste ho.

Přihlášku na noc s Li Pem i na předběžnou přihlášku na dětské kurzy najdete tady: www.linktr.ee/rozmluv.se