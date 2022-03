I druhá mise humanitární pomoci (sbírka převážně od občanů Železné Rudy a různých spolků) odvezena do Lvova, odkud putuje do válkou zkoušeného Kyjeva a k dalším potřebným. Celkově se jednalo o třetí sbírku. „Děkujeme iniciátorce akce Lence Hackerové, všem dárcům i těm, co se podíleli na přípravě a odvozu plného auta a přívěsu. A jako bonus jsme přivezli šest uprchlíků (ženy a děti do ČR),“ popisují hasiči Železné Rudy.