Návštěvníky přivítal v perfektně padnoucím a slušivém obleku zámecký průvodce Pavel Voltr a zavedl je do milostné historie Windischgrätzů. Poté, co zjistil, že mezi zúčastněnými jsou také návštěvníci z Kladrub, z nichž jedna je dokonce občasnou průvodkyní v kladrubském klášteře, svoji dokonale propracovanou "milostnou historickou šou" rozšířil o informace vzájemného propojení obou historických objektů a jejich obyvatel. Navíc jak "kolegyni" tak i nejmenšího účastníka prohlídky Huberta neustále vtahoval do svého zajímavého výkladu, čímž celou prohlídku učinil jedinečnou. Posluchače vysloveně ohromil, když je díky své úžasné výmluvnosti zahrnul širokou škálou vědomostí o láskách, vztazích manželských i nemanželských dřívějších majitelů zámku. Přidal několik historek z loveckých výprav či sběratelských vášní a lehce odtajnil připravovanou novou expozici. Výjimečně dovolil i malé hudební vystoupení jedné hudebně nadané posluchačce, které všichni odměnili potleskem. Účast asi nebyla tak velká, jak se původně počítalo, ale ti, co dorazili, opravdu nelitovali a odnesli si domů nejen dobrou náladu, ale také perníkové srdce na památku.