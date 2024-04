FOTO: Strážovský okruh pod zasněženými vrcholky Šumavy

Zdeněk Huspek Čtenář reportér

Na šumavských vrcholech sníh, v Pošumaví 7°C, to bylo pondělí 22. dubna. Na fotkách to není moc znát, ale bylo to fakt chladnější, než jiné roky touhle dobou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Strážovský okruh pod zasněženými vrcholky Šumavy. | Foto: Zdeněk Huspek

Mohl jsem pravda zůstat doma, ale každá pauza delší než týden je potom znát a tak jsem na sebe navlékl zimní oblečení, které jsem „prozíravě“ ještě nevypral a neuložil (no prozíravě… spíš jsem to odkládal na neurčito, znáte to?) a vyrazil. Kam to bude jsem nevěděl ještě v Pocinovicích, nejprve mě napadla Nýrská přehrada, jenomže letos jsem ji jel už třikrát a tak jsem se rozhodl pro okruh Janovice, Strážov, Děpoltice, Dešenice, Stará Lhota, Nýrsko a Hadrava. Ten jsem jel loni 26. prosince ve skoro stejně chladném počasí, rozdíl tady ale je – tentokrát jsou stromy olistěné a rozkvetlé, i řepka žlutě přibarvuje krajinu a taky svítilo sluníčko. V sobotu se jela Rallye Šumava a hned v první rychlostní zkoušce zemřela při nehodě spolujezdkyně. Že se to stalo někde u Strážova jsem věděl, že ale pojedu kolem jsem neměl tušení a nebýt auta na silnici a několika lidí na druhé straně na kraji pole, projel bych místo možná bez povšimnutí, protože je žádná zpráva příliš nekonkretizovala. Zastavit a fotit zblízka mě ani nenapadlo, podobné situace jsem neměl rád, ani když jsem psal pro noviny, fotku udělal jen zdálky a pokračoval nahoru k Děpolticím. Taky už byl sníh na stráních pod Prenetem a taky chladněji, pokračoval jsem přes Starou Lhotu a v Hadravě jsem slezl z kola a pořídil pár obrázků z návsi s novou hasičárnou – pěkný to tam mají! Ujel jsem 49 km, stopař mi tentokrát vypadl v Rovné, což je pár chalup pod Strážovem. Koncem týdne už se má vrátit jaro, tak uvidíme, kam to bude.