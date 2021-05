Prý už je rozhodnuto a směr určen. Vlak do zářivé budoucnosti se šine po přesně nalinkovaných kolejích, a kdo nejede s námi, jede proti nám. Jede, jede mašinka…

Ale kdepak mašinka, míním si vzít na mušku (ale i paškál) ono nekompromisní emisní volání po elektromobilech. Obhájci trendu mají zcela jasno, a proto se zarputilostí náboženských fanatiků horují, přesvědčují, nálepkují či odsuzují.

Připomínek a výhrad mám tolik, že nevím, kde začít. Tak tedy – nejsem přesvědčen o tom, že za současné oteplování planety může lidská činnost, protože historie učí, kterak v létech jury běhali na pólech dinosauři v trenkách, mimo póly pak zcela bez trenek. Ještě předtím zde plavali ouško trilobiti a až do svého vymření nedali dopustit na teplé moře. Země už ve své historii zažila i časy opačné, když byla kol dokola obalena sněhem a ledem, což znamenalo naprostou katastrofu pro vše živé, nicméně žít se musí, a tak kostrbatý příběh pokračoval dál. A vlastně nedávno skončila malá doba ledová, která obtěžovala Evropu mezi 14. – 19. stoletím. (Co na toto historické kolísání teplot říkají novodobí kazatelé, se mně doposud nepodařilo zjistit.).

Nemám ničeho proti elektroautům, ale už z principu odmítám „jediný správný názor“, těch jsem užil v totalitě dosyta. Nežli vznikne finální přibližovadlo, procestují součástky půl světa, takže vůz se uhlíkovou stopou řádně pošpiní hned u svého zrodu. Nedovedu si představit, jak je v sídlištním parkovišti nabíjen jeden elektromobil vedle druhého. A bude vůbec dostatek elektrické energie, až EU zakáže atom?

Netuším, kterak se chovat při vznícení elektrokolky, protože dosud je doporučována 24hodinová vodní lázeň, což v praxi znamená, že na zahradě vybudujeme všichni autobazény a nedej bože, aby vozítko blaflo někde na cestách!

Jsem si vědom, že každý fejeton by měl být zakončen vtipnou pointou, takže sem s ní - proč vlastně, proč jsme si jako první nevzali do prádla soukromé (vládní, komerční) tryskáče nebo lodní obry? Ti přece škodí, kudy letí (plují) a hravě tak strčí do kapsy tisíce automobilů naráz. Vtipné, že?

Dušan Kučera