Páteřní dálnici jsem se vyhýbal jak čert kříži, ale u Humpolce nás dostihla a znovu utvrdila v názoru, že konec silničářských renovací je stále jen utopickou iluzí, pročež mi bylo umožněno šťavnatě nadávat a láteřit až do moravské metropole.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.