Celkem 8 týmů se zúčastnilo 21. ročník neoficiálního MČR hokejových fanoušků v malé kopané, který pořádali fanoušci Tábora v Dražicích. Účastnil se ho i Fanklub HC Klatovy, který zde reprezentoval fanoušky klatovského hokeje. „Letošní ročník byl hlavně fyzicky dost náročný, jelikož se hrálo systémem každý s každým. Dali jsme do toho vše, co bylo v našich silách. Většina týmů však byla herně na dost vysoké úrovni, což se bohužel odrazilo v konečném výsledku. I tak se za náš předvedený výkon nestydíme, ba naopak", dodal Jiří Zavřel, předseda fanklubu.

K prvnímu utkání nastoupili klatovští fanoušci proti pořádajícímu celku „A“ týmu z Tábora, ze kterého vzešli vítězně táborští v poměru 4:0. Další zápas byl vyrovnanější, a to proti Žďáru nad Sázavou, ale ani z tohoto zápasu body klatovští nezískali, prohráli 1:3. Proti rezervě Kolína se však Klatováci již prosadili a zvítězili 8:0. Navázat na zisk bodů chtěli i v následujícím zápasu proti fanouškům pražské Slavie, avšak se to nepovedlo a prohráli 0:3. Závěrem nastoupili klatovští proti favoritům turnaje, a to Litoměřicím, Táboru „B“ a Kolínu „A“, zde se bohužel bodově prosadit nedokázali, kdy prohráli postupně 1:6, 2:7 a 0:9.

I když se v konečném stavu Klatovákům moc nedařilo, mohli být alespoň hrdi na individuální cenu, kterou získala jejich hráčka Zuzana Mautnerová, a to za nejlepší hráčku turnaje.

Pořadatelem příštího 22. ročníku neoficiálního MČR hokejových fanoušků v malé kopané bude Fanklub HC Klatovy. „Už nyní začínáme na turnaji aktivně pracovat a věříme, že se nám jej dokáže uskutečnit minimálně na tak vysoké úrovni, jako tomu bylo letos v Táboře“, uvedl Jiří Zavřel, předseda fanklubu.

Konečné pořadí

1. 1. Litoměřice

2. 2. Kolín „A“

3. 3. Tábor „B“

4. 4. Tábor „A“

5. 5. Slavia Praha

6. 6. Žďár nad Sázavou

7. 7. Klatovy

8. 8. Kolín „B“

Sestava Klatov

Hrach Martin st. - Zavřel J., Kozák T., Kozák L., Mautnerová Z., Hrach Jan., Hrach Jakub, Bastl V. a Burghauser J.