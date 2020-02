Jedná se o Falcon Club na místě bývalého sklípku v suterénu klatovské sokolovny, který v říjnu slavil první rok své existence.

Je to z velké části hudební klub, to jsou nejčastější akce. Nutno podotknout, že starší generaci by se jejich nabídka asi moc nelíbila. Koncerty jseou rozděleny do dvou bloků, jednak se tam střídají punkové kapely a dále žánrově naprosto nezařaditelné formace. Z punkových kapel si diváci v lednu mohli poslechnout skupinu E!E, která je v Klatovech známa jako předkapela Tří sester, záhy nás bude čekat punková legenda Znouzectnost a další. Z kapel, jejichž žánr nelze zařadit je možné zmínit třeba Zrní nebo Please the trees, které vystoupí v dubnu a v Klatovech je již bylo možné je slyšet. V lednu tu vystupovala Monika Načeva, brzy přijede Přetlak věku.

Co je ovšem podstatné je, že programem Falconu zdaleka není jen muzika. Divácimohli navštívit také velmi zajímavé přednášky. Za husarský kousek je možné považovat přednášku o životě v severní Koreji, kterou přednesl sám ředitel společnosti ADRA Radomír Špinka,který tam strávil půl roku. Ovšem další velmi zajímavé přednášky se věnovaly historii vzhledem k regionu, od archiváře klatovského muzea jsme se tak mohli dozvědět, jak v Klatovech probíhalo osvobození americkou armádou, další přednáška se věnovala heydrichiádě na Klatovsku a samozřejmě nechyběla beseda o revoluci 1989 za účasti hlavních aktérů tehdejších událostí jako bylimanželé Kučerovi či Karel Jungwirth.

Ovšem lze dojít i na akce jiného typu. V sobotu se tam konal čím dál populárnější Hospodský kviz, zde pod názvem PubQuiz. Pokud si někdo myslí, že se jedná v první řadě o nějakou opiádu, hluboce se mýlí.Pivo k této akci sice patří, ale jinak jeto regulérní vědomostní kviz, kde se odpovídalo třeba na otázky kolik bylo československých prezidentů, jaké máme DPH, či jaké české filmy získaly Oscara a řada dalších třeba zhistorie nebo zeměpisu. Že nešlo o nic jednochuchého, o tom asi nejlépe svědčí fakt, že z možných 46 bodů získalo vítězné družstvo 31,5, nevěřím tomu, že by se našel jednotlivec, který by se dostal přes 50%. Tento kviz se ještě bude opakovat v únoru a březnu, kdy bude vyhlášen celkový vítěz. Kromě tohoto kvízu se mohou návštěvníci těšit na deskové hry, soutěže v logických úlohách a podobně.

Závěrem lze říci, že Falcon club to podle všeho vzal za správný konec, jak zaujmout mladé lidi jiným způsobem než jsou často nebezpečné stránkyna serverech typu Facebook apod.

Jan Brousek

Děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.