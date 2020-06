Další reakci zaslal Jiří Pomahač:

V reakci na Váš článek v Klatovském deníku, který se týká areálu bývalého podniku SOLO Sušice, bych rád jakožto občan města Sušice vyjádřil svůj názor…

Již v minulosti se proti výstavě obchodního centra vymezili místní podnikatelé, dříve se uvažovalo že by v Sušici mohl být hobby market OBI, tato varianta neprošla ( ano, v Sušici je obchod Nářadí Janoušek, prodejna Market u nádraží které prodávají obdobný sortiment a řada dalších prodejen ), těmto by takovýto obchod byl konkurencí. To je pravda, ale na druhou stranu v tomto obchodě lze nakupovat i během víkendu, ne jen do 12ti hodin v sobotu a pak, pokud vznikne nějaká nutná potřeba na cokoliv ze sortimentu pro zahradu, dům apod., nezbývá než čekat do pondělí, nebo dojet do nejbližšího okresního města – tedy Klatov, či Strakonic.

Nyní, když se před pár lety jednalo o možnost, že by v Sušici byl OC Kaufland, tak opět se proti tomuto záměru postavili místní podnikatelé. Na jednu stranu se jim nelze divit, ale…

Poslední záměr vybudovat v daném místě menší obchodní centrum – viz vizualizace, která byla v Klatovském deníku…

Do domácností v Sušici asi před 14ti dny byla doručována do novinových schránek písemnost vyzývající občany Sušice aby se dostavili ve středu 10.6.2020 v 16.00 hodin do místní Sokolovny, kde bude probíhat veřejné zasedání zastupitelstva města Sušice.

V tomto dokumentu se místní podnikatelé vyjadřovali k tomu jak je špatné, aby v Sušici vzniklo nové obchodní centrum, že Sušice má největší podíl obchodní plochy na obyvatele, že další obchodní centrum v Sušici není potřeba a podobně…

Rovněž tam bylo upozorňováno na to, že v souvislosti s výstavbou nového OC by došlo k vylidňování centra města Sušice a v souvislosti s tímto by mohlo hrozit, že část podnikatelů, kteří podnikají v centru by to mohlo ohrozit v podnikání. Rovněž bylo upozorňováno na skutečnost, že by po výstavbě OC v místě došlo ke zvýšení dopravního zatížení a podobně.

Vizualizaci nového OC, které mělo v místě vzniknout jsem prvně viděl až v Klatovském deníku a líbilo se mi její zpracování, uvedeným by došlo k revitalizaci uvedeného prostoru, který by byl určitě mnohem lepší vizitkou pro Sušici, než v jakém stavu se místo již řadu let nachází.

Už asi chápu, proč uvedený dokument místních podnikatelů, který byl distribuován do novinových schránek obyvatel Sušice tuto vizualizaci neobsahoval !!!, že by se místní podnikatelé obávali, že by to lidi mohli chtít ???

To na co podnikatelé v dokumentu upozorňovali, na možnost vylidňování centra ( jak se již dříve údajně kdesi stalo ), je možné, že by k určitému ovlivnění dojít mohlo. Na jednu stranu – poslední léta je voláno po tom, aby se z center měst dostala doprava, aby se omezil vjezd… A nyní, když by k tomuto mohlo dojít samovolně – bez zákazů jsou proti tomu ? Na druhou stranu – v Sušici se v centru za parkování platí – 10,-Kč za ½ hodiny a náměstí je stále plné, jako místní pokud nejdu zrovna do města pěšky a potřebuju zaparkovat, je to mnohdy problém. Pokud se tady apeluje na to, že po otevření nového OC by všichni jezdili tam a do centra města by nikdo nejezdil a tudíž by tam ani nenakupoval, postačilo by, kdyby město – pokud by něco takového hrozilo, zrušilo platby parkovného v centru, myslím a nejen já, že takováto pobídka měla určitě pozitivní vliv, na to, kolik návštěvníků, potažmo i obyvatel města by se tam zastavilo a i nakupovalo…

Město Sušice si jako jedno z mála města po tzv. sametové revoluci ponechalo bytový fond ve svém majetku, nerozprodalo jej tenkrát obyvatelům města, tudíž má z tohoto zajištěný příjem a mohlo by se, pokud by takovéto vylidňování hrozilo, bez vybírání parkovného obejít.

Ale to by se muselo chtít a musela by k tomuto být politická vůle. Poslední léta se v Sušici jen investuje do sportu – nová sportoviště, bazén apod., nyní výstavba nové sportovní haly, jejíž výstavbu část místních politiků prosazuje i přes to, v jakém hospodářském stavu se nyní ČR po koronakrizi nachází, kdy účetní uzávěrka sušických sportovišť byla v negativních číslech, kdy provoz je značně dotován z městského rozpočtu.