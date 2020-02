Po loňském vydařeném a úspěšném 1. ročníku jsme i letos pokračovali ve spolupráci s dvěma domovy pro seniory. Náš projekt je inspirován známým charitativním projektem Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Mnohá přání seniorů v tomto celorepublikovém projektu byla však pro žáky finančně nereálná, a navíc v okolí do tohoto projektu nebyl zapojen žádný domov pro seniory, kam by mohli žáci osobně dojít předat své dárky. Proto jsme se rozhodli pro vlastní verzi projektu, kterou jsme nazvali „Klatovská Ježíškova vnoučata“.

Již druhý rok v rámci tohoto projektu spolupracujeme s Domovem pokojného stáří v Klatovech a s Domovem pro seniory v Újezdci. K propojení dvou generací dochází v Újezdci formou skupinových aktivit. Místní seniory jsme s vybranými dětmi z 5. až 9. tříd navštívili v půlce prosince 2019. Děti si připravily zajímavý předvánoční program - babičky a dědečky překvapily výrobou vánoční dekorace v podobě roztomilého sněhuláčka a společným zpíváním koled. Atmosféra byla velmi radostná a vřelá! Těžko popsat ten hřejivý pocit u srdce, když jsme se od personálu dozvěděli, že se do aktivit s dětmi zapojili i ti senioři, kteří podobné aktivity jinak nemají příliš v lásce a že přátelská a veselá nálada vykouzlila úsměv na rtech i těm, kteří v poslední době měli k úsměvu daleko!

V Domově pokojného stáří probíhá spolupráce individuální i skupinovou formou. Klienti tohoto domova si opět připravili seznam svých skromných přání (nejčastěji zazpívat písničku, vyrobit přáníčko nebo výkres, obdržet drobný dárek). Děti ochotně plnily přání a navštívily vybraného seniora samy, s kamarádem, případně se svojí rodinou. Navíc o hromadnou návštěvu se krátce před Štědrým dnem postarali žáci 9. tříd v doprovodu své třídní učitelky. Společně s babičkami a dědečky zpívali koledy, povídali si s nimi, rozdávali drobné dárečky a přání. Do tohoto Domova zavítáme se skupinovými aktivitami (tvoření, zpívání) v blízké době ještě dvakrát.

Možnost společně stráveného času udělala radost všem zúčastněným – našim letitým občanům vlila chvíle s dětmi energii do žil a možná oživila vzpomínky na vlastní dětství a děti se učily rozvíjet porozumění a vcítění se do individuálních potřeb a pocitů daného staršího člověka. Ale to hlavní, co si děti znovu mohly prožít a uvědomit, je to, že radost z dávání (nejen věcí, ale především času, pozornosti a kousku sebe sama) vždy hřeje nejvíc.

Mgr. Vendula Skřivanová – školní speciální pedagožka, Mgr. Hana Zdeňková – školní psycholožka