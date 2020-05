Dobrovolnické centrum Adra v Klatovech se rozhodlo, že rozveselí seniory v domově a penzionu pro seniory v Podhůrčí v Klatovech.

Folklorní soubor Šumava zahrál seniorům. | Foto: Dobrovolnické centrum Adra Klatovy

Na pomoc si přizvali folklorní soubor Šumava. Ten se postavil do bazénků před objektem a vyhrával a zpíval. „Akci jsme uspořádali v rámci oslav 75. výročí od osvobození. Měla velký úspěch a nalákala i mnohé kolemjdoucí, aby si s námi zazpívali,“ uvedl Nikola Novak za centrum ADRA. „Vystoupení navazovalo na iniciativu Pod okny, kdy kapely, zpěváci a různá další uskupení seniorům zpříjemnili svým vystoupením den. My jsme se do akce rádi zapojili. V bazénu jsem vystupovala poprvé,“ řekla s úsměvem za soubor Šumava Denisa Valentová.