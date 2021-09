Účast poutníků potěšila. Po prohlídce unikátní zborovské rotundy sv. Jana Křtitele, doprovázené duchovními zpěvy sboru Rozmarýny, se procesí poutníků vydalo k soše sv. Jana Nepomuckého, a to za zpěvu litanií s instrumentálním doprovodem. Zde zazněla duchovní promluva o životě a odkazu sv. Jana Nepomuckého. Litanie zněly v liturgickém průvodu až na nádvoří poutního nicovského kostela Narození Panny Marie.

Po duchovním rozloučení před chrámem jsme se zaposlouchali do vznešených tónů Te Dea - M. A. Charpentiera a koncertu pro trubku a varhany - G. Torelliho. Lesk tónů trubky, vznešenost varhan, pulsace tympánů a nádherná interpretace sborových a sólových vokalistů nutně vyvolávaly dojetí a hluboké hudební prožitky. Děkujeme Čerchovanu z Domažlic.

Vážení a milí poutníci, věrní příznivci benefičních koncertů a podporovatelé naší myšlenky, díky. Dokážete se vzdát svého pohodlí, vkládáte čas a dary, pokoru, podílíte se na vytváření duchovní pokory a harmonie, a to vše pro zachování našeho architektonického bohatství. Ano, je přece na nás, abychom dokázali uchovat to, co nám naši předkové předali. Děkujeme. Těšíme se na vás opět na Rybově mši.

0ceňujeme zdařilou spolupráci s Městem Plánice, s ochotnými zborovskými organizátory, Policii ČR Plánice a Kolinec, Farnosti Plánice a se všemi vynikajícími účinkujícími.

Za Nicovský nadační fond Jana Háková