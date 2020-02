Každý rok se v Městské knihovně Nýrsko uskuteční přibližně deset pohádkových čtení. Tato akce je určena pro všechny děti a rodiče, kteří mají chuť strávit příjemné odpoledne, resp. zhruba dvě hodiny, ve společnosti ostatních.

Do pohádky se zvířátky v Městské knihovně Nýrsko. | Foto: Olga Hrachová

Na každé čtení je přizván jiný předčítající, který dětem přečte pohádku. Snažíme se tak v nich vzbudit zájem o knihy, prohloubit schopnost poslouchat čtený text a také mu porozumět. Po přečtení pohádky vždy následuje malá výtvarná dílnička. Výrobek, vždy nějakým způsobem související s přečteným textem, si děti mohou samozřejmě odnést domů. Spolupráce dětí s rodiči je při dílničkách viděna velmi pozitivně. Děti si tak s rodiči upevňují vzájemný vztah, ale ve společnosti dalších vrstevníků se zároveň naučí postupně se zařazovat do kolektivu. Nevyrábíme pouze z papíru, ale snažíme se o to, poznat různé materiály a způsoby tvoření a vyrábění. Dílničku však samozřejmě přizpůsobujeme věku dětí, které akce navštěvují. Každý rok volíme jiné téma pohádkového čtení, kterému pak přizpůsobujeme příběhy i výtvarné dílny. Letos jsme si zvolili téma Do pohádky se zvířátky a vzhledem k tomu, že poslední dobou akci navštěvují převážně děti ještě předškolního věku, je takové téma jistě plně dostačující k tomu, aby splnilo cíl, pro který se tato akce pořádá.