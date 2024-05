Do Běšin na pivo

Po více než týdenním nevlídném a chladném počasí se v pátek 26. dubna konečně udělalo hezky a tak jsem mohl v sobotu opět vyjet na silnice v lehčím oblečení. Tentokrát jsem zamířil do Velhartic s úmyslem dát si jednoho Bernarda v hospůdce na Kovárně a šupajdit zpátky… no, dopadlo to trochu jinak.

Foto: Zdeněk Huspek

V Loučimi jsem to vzal kolem rybníka na návsi k vlakové zastávce a přes Škalický les k Libkovu po nové asfaltce. Pokračoval jsem přes Běhařov, kde měli jakási omezení se značkami slepá ulice kvůlivá novému vodovodu či kanalizaci, ale nikde žádná překážka v podobě příkopu nebyla, všechno bylo už zasypané, cedule holt nikdo neodstranil. Běhařov jsem zvolil kvůli silnějšímu, jihovýchodnímu větru, protože prakticky až k Janovicím silnice vede v závětří. Před Strážovem už to bylo horší a na silnici do Běšin foukalo ještě víc, přesto jsem se úmyslu dojet až do Velhartic nevzdával – když tu náhle překážka v cestě v podobě otevřené hospody v běšinském autokempu! Možná bych ji míjel, ale zaznamenal jsem zde jakési větší rojení cyklistů a po zkontrolování ujetých kilometrů (23) jsem si odhlasoval dát si pivo tady a vrátit se zpátky, protože tu padesátku budu mít tak jako tak. A zároveň vyzjistím, co se tady vlastně děje. Jen stručně, rozděleni na tři party vydali se klatovští cyklisté, kteří se organizačně pohybují kolem závodu Král Šumavy, jenž se letos jede 25. května kolíkovat trasy. Jak kolíkovat, zarazit nějaké kolíky či co, zajímal jsem se a bylo mi vysvětleno, že to je pouze termín pro kontrolu jednotlivých tras. Než jsem dopil desítku gambáče, přijela další parta a když souhlasili s focením, nabídli mi vyfocení společně s nimi a tak jsem zase jednou na fotce. A nedosti na tom! Další foto bylo v Hospůdce u kempu v Nýrsku, kde jsem pro velkou žízeň zarazil při cestě zpátky z Běšin do Strážova přes Blata a Hodousice. Seděli tam kamarádi z cykloparty Jabkoty Kdyně. Chvíli jsme poklábosili a já se vydal na cestu zpátky. Původně jsem chtěl jet přes Hadravu a Nové Pocinovice jako v pondělí, ale kousek před hlavní silnicí opravují mostek, takže zase značka slepá ulice! Jasně, auto tudy neprojede, ale pro pěší se vždycky nějaká cestička najde, nechtěl jsem nicméně riskovat a cestu si zbytečně prodlužovat a vzal jsem to přes Bystřici. Nakonec by se tam projet dalo. Ujel jsem 52 kilometrů a zpátky po větru to jelo skoro samo.