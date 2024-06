Taneční a pohybová skupina DIAMOND DANCE Klatovy má za sebou poslední českou soutěž v sezoně, která se uskutečnila 1. června v Mladá Boleslavi.

Kategorie JVK a HVK. | Foto: Adéla Ženatá

Celkově nás na tuto soutěž jelo reprezentovat 5 choreografií od 4 věkových kategorií. První autobus s dětskými týmy vyrazil brzy ráno směr finále, na které se kvalifikovali na plzeňském kole soutěže CZECH DANCE CUP. Jako první šly na řadu naše nejmladší tanečnice, které vystoupili s choreografií Klauníci, s.r.o. v kategorii BABY - FREESTYLE. V této kategorii si vytančili krásné 2. místo. Jako další se předvedli DĚTI A s choreografií Co se děje v nebi? Ti si v početné kategorii vytančili 4. místo. Druhým autobusem se později připojili juniorky a dospěláci. Juniorky s choreografií Styles získali v kategorii ART DANCE 4. místo též. Náš HVK tým v kategorii ART DANCE s malou formací s názvem Tam jde je mé já! získali 2. místo a titul Vicemistra finále. Jako poslední šli na řadu naše tanečnice ve velké formaci do kategorie FIT DANCE, kde získala 1. místo. Jako třešnička na dortu pro nás bylo, že 3 z 5 choreografií postoupili na Mistrovství světa WDA 2024 do Maďarska, které se bude konat v následujících týdnech. Děkujeme všem tanečníkům za krásné výkony, rodičům za podporu, trenérů za jejich perfektní práci a městu Klatovy za podporu.

Adéla Ženatá