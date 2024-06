Celý měsíc květen se pro nás nese ve znamení finálových kol Mezinárodní soutěže MiA Festival od organizace Děti fitness aneb sportem proti drogám. Jako první měli za sebou svá finále naše sólistky. Toto finále se uskutečnilo 12. května na Praze 11. Náš klub jely reprezentovat celkem 4 choreografie.

Diamond Dance Klatovy má za sebou první finálová kola. | Foto: se souhlasem Pavla Ženatého

Jako první se tento den ukázala Eliška Kauerová s choreografií Jako Mulan, se kterým si vytančila krásné čtvrté místo. Ve stejné kategorii (SLOW - HOBBY - 6 až 8.9 let) jsme měli ještě jednu soutěžící a to Simonu Boškovou, která s choreografií Barvy získala druhé místo a titul Vicemistr ČR a SR MiA festivalu. Dále pak v kategorii SLOW - HOBBY - 16 až 20 let soutěžila Anna Valentová s vlastní choreografií Be Alright. Tato choreografie si vytančila druhé místo a titul Vicemistr ČR a SR MiA festivalu ze šesti choreografií. Jako poslední se taktéž se svým sólem předvedla Barbora Reitmayerová. Ta to měla nejtěžší, jelikož její choreografie Brother soutěžila v kategorii PROFI. Bohužel skvělý výkon Báry na medaili nestačil.

Víkend na to 18. května nás čekalo první finálové kolo skupinových formací v kategorii DYNAMIC. Tentokrát nás do pražské Lucerny jela reprezentovat kategorie DVK B (děti ve věku 3 - 7 let) a nejstarší skupina našich tanečnic ve velké formaci. Kategorie DĚTI B si zde jely především pro zkušenost jelikož pro většinu tanečnic se jednalo o první soutěžní sezónu a tak pro nás byl velký úspěch už jen postup na toto finále. Holky si s choreografií Klauníci, s.r.o. přivezly krásné čtvrté místo. Choreografie FUSION, která se původně na soutěžních prknech neměla vůbec tančit získala krásné třetí místo a titul II. Vicemistra ČR a SR.

A jako poslední finále v květnu nás čekalo kolo skupinových formacích tentokrát ale v SLOW stylech. To se uskutečnilo v sobotu 26.května taktéž v pražské Lucerně. Zde se nám jako první předvedli naše juniorky v kategorii Contemporary dance 12 až 15.9. let s choreografií Styles, která byla porotou umístěna na sedmé místo. Jako další se nám předvedla malá formace HVK. Holky předvedly neskutečnou energii a parádní výkon, který porota ohodnotila čtvrtým místem. Poslední, kdo se od nás na prknech soutěže ukázal byla kategorie DVK A, která začátek neměla vůbec jednoduchý, protože před odjezdem z KT jsme se dozvěděli, že dvě naše tanečnice nepřijedou z důvodu nemoci, a tak na místě došlo k radikálním změnám v sestavě. Děti ale nechtěli prohrát a tak ukázaly svůj nejlepší výkon a tak se mohou pyšnit prvním místem a titulem Mistra ČR a SR MiA Festivalu 2024!

Děkujeme a gratulujeme ještě jednou všem dětem. Dále velké poděkování patří trenérkám a hlavně Adéle Ženaté za přípravu jednotlivých choreografií. Další velké díky patří našim rodičům, kteří nás na soutěžích podporovali - podpora byla vidět a slyšet! DĚKUJEME!

Pavel Ženatý