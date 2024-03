Co všechno musí dělat jaro?

Jaro je tady! | Foto: Jiří Anderle

Je nádherně smyslné, protože ho můžeme vnímat nejen zrakem (to nejčastěji), ale také čichem (takhle voní mokrá hlína a takhle třeba lýkovec vonný), chutí (která pusa je nejsladší?) či sluchem (to, když zaslechneme ranní árie kosa). Zmocňuje se nás dychtivost jarního úklidu i touha vyjít si ven do přírody, kde se můžeme setkat například s prvními květy krokusů nebo sněženek.

Buďme mu vděční za všechny krásné okamžiky, které díky němu najednou dovedeme my, lidé, prožít.