Děvčata z Ametystu se v květnu zúčastnila hned dvou finálových kol MČR v mažoretkovém sportu u mažoretkové asociace ČFMS.

Děvčata z Ametystu se v květnu zúčastnila hned dvou finálových kol MČR v mažoretkovém sportu u mažoretkové asociace ČFMS. | Foto: Ametyst

Finále malých formací se konalo v Praze 12.–13. 5., kde nás reprezentovala s hůlkou miniformace juniorek a seniorek, trio junior s hůlkou – Pojžárková E., Malá A., Grollová N., duo junior s hůlkou Kováříková K., Denková V., duo senior s hůlkou Edlová L., Mollerová S., sólo junior s třásněmi – Melčáková S. Tato děvčata se rozhodla, po velkých úspěších v loňském roce ve výkonnostní třídě B, vstoupit o výkonnost výš, a to do výkonnostní třídy A, kde úroveň malých formací roste jako houby po dešti, proto jsme braly za obrovský úspěch už jen to, že se dívky probojovaly přes kvalifikaci a semifinále až sem a mohly být tohoto finále součástí.

14. 5. přišla na řadu výkonnostní třída B, ve které se největšího úspěchu dostalo Vanese Denkové. Získala v juniorském sóle s hůlkou 1. místo. Nikol Grollová vybojovala taktéž v juniorském sóle s hůlkou 5. místo. Sofie Preslová ve věkové kategorii kadetek v sóle s hůlkou brala místo 10. Duo Bártová L. a Preslová S. v kategorii kadetek získalo 7. místo.

V seniorském sólu jsme měly dva starty, a to Heřmanovou A., která vybojovala místo 9., a Kreslovou L., která získala místo 13.

Julinka i Patrik skvěle reprezentovali Klatovy na MČR v záchranářském sportu

V pátek 19. května odjely nýrské mažoretky Ametyst do Karviné na finále MČR mažoretkového sportu velkých formací.

V sobotu byla na řadě výkonnostní třída A. Juniorky ve věku 12–14 let zde předvedly pódiovou choreografii s názvem Kryštof Kolumbus a obsadily 7. místo. Pochodové defilé, kdy děvčata mají za úkol ujít 4x 25 m, bylo pro nás velkým oříškem, ještě před měsícem jsme nevěřily, že by to mohlo dopadnout titulem 2. vicemistryň ČR.

Vanesa Denková se svým sólem v disciplíně flag získala titul 1. vicemistryně ČR.

V neděli pak soutěžily kadetky ve výkonnostní třídě B a svým výkonem ve velké formaci Pan Tau získaly 2. místo a naši grandsenioři si odvezli 7. místo.

Taneční skupina Destiny sbírá úspěchy, ze soutěží vozí domů cenné medaile

Děkujeme moc naší skvělé trenérce Evě Koryťákové, která nás vše naučila a vždy nás podpoří! Dále děkujeme našim grandseniorům, kteří se o nás krásně po celou dobu starali, našim sponzorům, městu Nýrsko a Plzeňskému kraji za finanční podporu.

Nyní nás čeká cesta do Chorvatska na ME, které se koná na konci června.

Eva Koryťáková, vedoucí mažoretek, Eliška Straková, mažoretka