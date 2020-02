Děti z divadelního kroužku DUHA v Klatovech se vydali na představení Elefantazie, kde hrál jednu z hlavních rolí Tomáš Klus.

Klatovské děti na představení Elefantazie. | Foto: Ludmila Tomášková

Bylo pro ně velkým zážitkem, když se s ním osobně setkaly.

„Tentokrát jsme s sebou vzali na představení i rodiče. Po představení chtěly holky při děkovačce dát Klusovi sladkou kytku a dopis, který mu napsaly. On si vzal květiny a i takový dort ve tvaru medvěda, který mu poslali diváci od uvaděček a od holek si nic nevzal a řekl jim, že za nimi přijde,“ uvedla vedoucí klatovského kroužku Ludmila Tomášková.

Děvčata se skutečně dočkala a idol za nimi skutečně přišel. Počkal jen až se trochu vyprázdní divadlo. „Holky si s ním povídaly o divadle. Řekly mu co právě hrají a předaly mu kytku a dopis. Ten si samozřejmě hned přečetl a holky chválil za to co dělají. Hlavně za představení Putování za Duhou, což je příběh malého děvčátka, které hledá úsměv pro svého bratříčka. Ten ho ztratil, protože se mu nelíbilo, jak se lidi kolem něj chovají. Je to napsáno podle knížky Čtyři dohody,“ sdělila Tomášková.