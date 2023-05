V sobotu 22. dubna pořádal již podruhé náš dětský domov benefiční běh. Tuto akci jsme opět naplánovali s cílem podpořit letní činnost dětí z našeho domova. Velice rádi jsme si po loňském prvním ročníku zopakovali moc milé a stmelující sportovní odpoledne. Start běhu byl v DD na Kašperských Horách a cíl v DD v Sušici. Symbolicky jsme tak propojili dvě naše pracoviště.

Druhý benefiční běh měl opět podpořit letní činnost dětí z domova. | Foto: DD Kašperské Hory

Sešli jsme se na dvoře dětského domova, kam také přicházeli zájemci z řad veřejnosti. Dvůr byl brzy plný sportovců a podporovatelů z řad veřejnosti, stejně tak i dětí, tet a strejdů z domova, kteří se rozhodli zapojit. Oprášili jsme náš štafetový kolík z loňska, který jsme dopravili společnými silami až do cíle. Po uvítání hostů a oznámení organizačních informací jsme spolu s dětmi odstartovali běh.

Po deštivém a studeném dubnu nám počasí opravdu přálo (někdo tam nahoře nás má rád!), bylo nádherně, sluníčko se snažilo a všichni sportovci jakbysmet. Trasa vedla krásnou jarní přírodou kolem hradu Kašperk, dále pak přes vrch Sedlo, který nám dal dost zabrat, přes vesnici Záluží a Žižkův vrch až do Sušice. Děti držely tempo, byly statečné, odhodlané. Deset dětí dokonce uběhlo celou trasu! Ostatní (i ty nejmenší) děti ušly 14 kilometrů a s velikou radostí dobíhaly do cíle. V cíli všichni dostali medaili (malovanou dětmi z našeho dětského domova) a po vydechnutí se mohli občerstvit.

Na této akci našeho domova je skvělé to, že si děti dokážou, jak obrovského, možná až nepředstavitelného cíle mohou dosáhnout za podpory svých momentálně nejbližších – tet a strýčků z dětského domova –, kteří je během trasy povzbuzují, doprovází, vedou a motivují, a na konci pak přichází další ohromná podpora, radost a souznění všech, kdo už trasu úspěšně absolvovali. Připomíná to tak paralelu se soužitím a podporou všech v dětském domově během pobytu dětí u nás v DD a také po jejich vykročení do samostatného života. Fandíme jim, držíme palce a plně je podporujeme, protože jsou to NAŠE děti.

Petra Divišová, ředitelka DD Kašperské Hory