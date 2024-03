V noci z pátku 22. března na sobotu 23. března 2024 se opět uskutečnila v dolanské knihovně Noc s Andersenem. V knihovně nocovalo 17 dětí.

Noc s Andersenem v dolanské knihovně. | Foto: se svolením Pavly Šťastné

V průběhu večera jsme si povídali o dánském spisovateli Hansi Christianovi Andersenovi, luštili křížovky, hledali jsme nejlepšího čtenáře, hráli loutkové divadlo. Nesměla chybět ani večeře od maminek a pak už šup do spacáků. Ráno se děti podepsaly do pamětní knihy a líčily rodičům, co všechno v knihovně zažily.

Za organizaci letošního ročníku děkujeme Pavle a Nikole Šťastným, Marii Anně Ištványiové, Haně Bártové a obecnímu úřadu v Dolanech.

Pavla Šťastná, Knihovny Dolanska