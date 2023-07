Den pro varhany. Tak se jmenovala akce, kterou pořádal spolek Živá obec z Dlouhé Vsi na podporu opravy varhan v tamním kostele Filipa a Jakuba.

Den pro varhany. | Foto: Spolek Živá obec

Připraven byl pestrý program pro celou rodinu, od dílniček pro děti s malováním, nebo výrobou bižuterie, skákací hrad a trampolína, stánky s možností zakoupení ručně vyráběných výrobků, ale i hudba různých žánrů takřka po celé odpoledne. Děti se bavily u loutkového divadélka, kde zhlédly hru Švec a čert a pak si mohly samy ozkoušet, jaké to je, být loutkohercem. Divadélko své představení pro velký úspěch několikrát opakovalo a tak byli spokojení všichni.

O kousek vedle stál stánek T.O.Pošumaví, kde si mohli zájemci vyzkoušet rybolov nebo výrobu elektřiny. Rodiče si mezitím mohli poslechnout písničky Toníka Yettiho Jelínka, který akci přijel podpořit až z Kralup nad Vltavou. Na pódiu jej pak vystřídala trampská skupina Štreka z Klatov s výborně zahranou country. Vytřídal je opět Toník Yetti Jelínek, a tak si to příznivci trampské muziky pořádně užili. Moderátor Přemysl Čech, rodák ze Sušice, si o přestávkách mezi skupinami zval k rozhovoru pořadatele i účinkující, všichni přítomní se tak dozvěděli, za co dávali dobrovolné vstupné, co se s jejich penězi stane, čemu pomohou a jak bude po vybrání cílové čásky oprava probíhat. Pavel Horejš se svou skupinou My4 se postaral zase o fanoušky jiného stylu muziky a pomalu se všichni těšili na slíbenou dvojici Matěj Ruppert a Roman Holý. Přišli oba ve velice vstřícné náladě, a přestože slíbili krátké vystoupení, protože M. Ruppert pospíchal do Prahy na další vystoupení, oba řádili na pódiu bezmála půl hodiny.

Za Živou obec děkujeme všem účinkujícím za ochotu přijet a zadarmo vystupovat v neděli v horkém počasí, místo aby se věnovali svým rodinám a odpočinku. Nemalý dík patří personálu z ostrova Santos za ochotu, pomoc a stále příjemný a milý přístup ke všem, v čele s bratry Adamcovými, kteří pomohli s technikou, propagací i radami a občerstvením pro pořadatele i umělce. Nesmím zapomenout na sponzory, díky nim jsme mohli dát do tašky pozornost pro všechny, kteří na Santosu vystupovali, a jak jsem již napsala, byl to jejich jediný honorář. Přestože někteří jeli opravdu z daleka. Sponzory byli Řezbářství Karel Tittl a syn, Keramika Ptáčková-Sporková, Marie Bubeníková, díky jim.

Hlavně ale děkujeme návštěvníkům, kteří nasypali do připravených kasiček rovných 17 984 Kč, které byly dorovnány na

18 000 a vloženy na účet 283410455/0300, kam samozřejmě může poslat peníze každý, kdo chce pomoci zachránit jednu vzácnou památku.

Ještě jednou všem velké díky.

Spolek Živá obec