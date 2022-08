Od tiskového mluvčího Národního parku Šumava jsme se dozvěděli, že z důvodu postupného rozšíření dřevomorky a malého využití je stav objektu Roklanské chaty kritický a chata musí být zbourána. Pominu, že z posledních zpráv z parku se zdá, že mu nevládne jeho ředitel, ale tiskový mluvčí. Podstatné je, že i chata v kritickém stavu se dá opravit. Roklanská chata navíc není jediným příkladem, kdy se něco na základě svévolného a autoritativního rozhodnutí raději bourá, než aby se hledala cesta, jak historicky cenný objekt zachránit. Týká se to i Domažlicka.

Stejně argumentovala v osmdesátých letech komunistická moc v Poběžovicích, když se chystala odstranit zámek, v němž hrabě Coudenhove-Kalergi přišel s myšlenkou založení Panevropské unie. Bývalý rakouský velvyslanec, který si vzal za manželku Mitsuko Aojamu, se velmi nepozdával komunistické moci. Demolice naštěstí neproběhla a Poběžovice si tento zámek vzaly do správy. Dnes jsou jeho vlastníky a zámek přežil. Stejně tak se kdysi v polovině osmdesátých let prosazovala demolice místního „Zámečku“ ve Kdyni, za první republiky známého výletního místa. Nahradit ho měla stavba z prefabrikátů. Po listopadu 1989 se „Zámeček“ vrátil původním majitelům a stojí dodnes. A do třetice. Současným tématem je ve Kdyni rozhodování, zda zbourat či nezbourat historický komín, který byl postaven před rokem 1850 jako součást areálu historických přádelen.

Smutné je, že jsou to dnes častěji soukromí vlastníci, kteří dělají možné i nemožné, aby zachránili historické či památkově hodnotné stavby, zatímco státní a bohužel někdy i samosprávné instituce činí pravý opak. Neustále dokola opakují, že by porušily principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s majetkem. O tom by ale neměly rozhodovat pocity „strachu“ úředníků, ale v případě sporů či trestních oznámení soudní moc.

Pokud jde o Roklanskou chatu, věřím, že nikdo, komu alespoň trochu záleží na udržení historické paměti a tradic šumavské přírody, kterou odedávna svou činností dotvářeli místní lidé, nemůže podpořit její zcela zbrklou demolici. Pokud je cesta k chatě uzavřena, stačí ji jen otevřít a citlivě užívat. Proti tendencím všechno zdemolovat a bourat je třeba se hlasitě ozvat.

Vladislav Vilímec, senátor za Domažlicko a Klatovsko