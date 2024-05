Při únorovém vyhlašování nejlepších sportovců okresu Klatovy za rok 2023 se na druhém místě v kategorii mládeže napříč různými sportovními disciplínami umístil sjezdař David Janda z oddílu SA Špičák.

Vyhlášení MČR kategorie juniorů OSL, na prvním místě David Janda. | Foto: se souhlasem Jaroslava Friče

Předčila jej pouze sušická vodní slalomářka Bára Galušková, která dosáhla titulu juniorské mistryně světa. V letošní sezoně skromný sportovec David dokázal, že tohoto umístění dosáhl zcela oprávněně a že při hodnocení roku 2024 si plně zaslouží minimálně opakování tohoto triumfu.

Přestože se jedná o mladšího juniora prvním rokem, což je tradičně i u nejlepších borců vysoce problémové období, David dosahoval po celou sezonu skutečně nevídaných výsledků. Absolvoval celkem 50 mezinárodních závodů FIS , z toho 30 v zahraničí a ve všech se umístil nejlépe z českých mladších juniorů, většinou do pátého místa mezi českými juniory o čtyři roky staršími a několikrát se umístil do desátého místa v absolutním pořadí včetně dospělých závodníků z nejrůznějších evropských zemích.

Nejvýznamnějších výsledků sezony dosáhl na prosincovém mezinárodním mistrovství Itálie juniorů, kde byl dvanáctý v nabité konkurenci z celé Evropy a na Univerziádě v polském Suche, kde suverenně zvítězil. V letošních mezinárodních závodech FIS v Peci a Karolince získal v kategorii ml. juniorů třikrát první místo a jednou druhé místo. Na FIS závodech ve slalomu na krkonošských Mísečkách byl ve slalomu jednou druhý a jednou devátý mezi staršími juniory a muži z několika evropských zemí, přičemž v kategorii mladších juniorů byl zde dvakrát druhý a jednou pátý, vždy byl nejlepší z českých juniorů.

Svou skvělou sezonu završil nabitým FIS závodem na Štrbském Plesu, kde byl mistrovství ČR v obřím slalomu celkově pátý mezi muži a staršími juniory a v mladších juniorech opět jako obvykle zvítězil. Jeho výsledky v sezoně ho v listině bodů ČR vynesly na prvá místa ve slalomu i obřím slalomu a třetí místo ve sjezdu. Rovněž mu přinesly celkové vítězství v seriálu závodů Českého poháru.

Davidův přechod z žáků do juniorů nemá v historii českého lyžování obdoby. Současný nejlepší starší junior Patrik Forejtek dosáhl v roce jeho přechodu do juniorů dvakrát horších výsledků nežli David. Jeho talent a píle dává velkou naději, že české lyžování možná bude mít brzy ve světovém poháru důstojného zástupce nejen v ženách, ale i v kategorii mužů. A bude to závodník z české Šumavy! Tak držme palce a poděkujme nejen jemu za fantastickou reprezentaci , ale i všem, kteří se na jeho výsledcích podíleli v minulosti a podílejí v současné době.

David je velkým vzorem pro mladé šumavské závodníky a i ti v této složité sezoně dosáhli několika významných úspěchů. V této souvislosti je nutno jmenovat především mladší žačku Lucku Schejbalovou z Sk Železná Ruda, která absolvovala 13 republikových závodů žactva s vyrovnanými výkony, z nichž nejlepší bylo 8. a 9.místo K nim přidala ještě dvě vítězství v poháru města Písku a čtvrté a páté místo v poháru O Style a K výborným výsledkům patří i umístění jejího bratra Honzy ze stejného oddílu ve třech závodech FIS v Krkonoších. Ten na Mísečkách skončil mezi mladšími juniory jedenáctý a třináctý a nejlepšího životního výsledku dosáhl na FIS slalomu na Stohu, kde skončil na 28. mezi dospělými a třetí mezi ml. juniory ČR. Oba sourozenci vyrazili na jeden závod ve slavném Kitzbülu. Zde se konalo tradiční Otevřené mezinárodní mistrovství Mnichova a Lucka zde zajela druhé místo v mladších žačkách a Honza třetí v mladších juniorech.

Pozoruhodných výsledků dosáhla též ZorkaČástková z ABC Železná Ruda která zvítězila na mistrovství ČR ve skikrosu na Pradědu, získala tituly krajských přeborníků Plzeňského i Jihočeského kraje a další výborné výsledky podobně jako Rozálie Garbová ze stejného oddílu, která největšího úspěchu dosáhla druhým místem na MČR v skikrosu. Nadějně si vedli v této sezoně též Jan a Lukáš Urbánkovi a Matyáš a Jáchym Drncovi , Vítek Dlouhý a David Maxa ze SA Špičák, Lenka Vallišová z SK Špičák , Adéla Petlachová a Matyáš Mareš ze Sokola Špičák a Agáta Částková ABC. Na závěr vyslovuji jako obvykle poděkování závodníkům za jejich píli, rodičům, trenérům, funkcionářům, pracovníkům areálů a vrcholně v neposlední řadě obětavému servismanovi téměř všech nadějí Petru Filipovi z Železné Rudy.

Jaroslav Frič