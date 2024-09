Zdeněk Huspek dnes 09:42

Další cestu jsem podnikl ve čtvrtek odpoledne, kdy sice bylo pořád ještě 28°C, ale už druhý den foukal silnější vítr a ten horko – alespoň pocitově – trochu mírnil. Vzal jsem to po silnici do Libkova a dál přes okraj Miletic, Dlažov a Soustov, kde jsem pokračoval polňačkou přes Vítanou do Bezděkova.